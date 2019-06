Faneva Andriatsima : « On n'a pas de limites ! »

Qualifiés pour la première fois de leur histoire pour la CAN, les Barea de Madagascar viennent de valider leur billet pour les huitièmes de finale en tapant le Nigeria 2-0. Faneva Andriatsima, leur capitaine, partage sa joie quelques minutes après le coup de sifflet final.

« Le monde doit apprendre que Madagascar n'est pas juste un film, ce sont aussi les Barea. »

Propos recueillis par Mathias Edwards

Je suis au contrôle anti-dopage, donc je n'ai pas encore pu profiter avec mes coéquipiers. Mais on est fier d'aussi bien représenter le pays, et contents de rester à Alexandrie pour les huitièmes de finale. Cela va nous permettre de bien nous préparer, avec un peu plus de temps de récupération que notre futur adversaire. Mais bon, on va quand même bien fêter ça ce soir à l'hôtel. On va faire n'importe quoi, mais on s'en fout. Il faut profiter de ces moments, parce qu'on ne sait pas si on en vivra d'autres, surtout moi qui ai 35 ans. C'est quand même magique, ce qui nous arrive.Cela fait deux ans et demi que nous construisons cette équipe, pour réussir la performance de nous qualifier pour la CAN. Ce n'était pas évident, avec le Sénégal, le Soudan ou la Guinée équatoriale dans notre groupe. Et puis finalement, en octobre dernier, on a été les premiers qualifiés pour la CAN, ce qui nous a laissé du temps pour nous préparer, et arriver ici sans complexes. Le match contre la Guinée nous a fait du bien, parce qu'on était dans le bon tempo. Et puis on a eu un bon calendrier. Peut-être que si les matchs n'avaient pas été dans le même ordre, on ne se serait pas qualifiés. Tout tourne en notre faveur pour l'instant, donc on profite.Ce qui est certain, c'est que physiquement, on est très bien. Et nous avons quelques joueurs qui ont peu joué, ce qui est important parce qu'ils amènent leur fraîcheur. Il y a aussi Jérémy (), qui va nous aider dans les jours à venir car il est rétabli. J'espère que Pascal () n'a pas de blessure musculaire, parce qu'il a fait un gros match. Ce n'est plus un groupe que l'on forme, c'est une famille. Et en famille, on savoure le moment présent, on ne calcule pas, on donne tout et on verra où cela nous mène. A partir de maintenant, tout ce qui vient est du bonus pour rendre encore plus fiers les Malgaches. C'est ça, le plus important.On n'a pas de limites ! A partir de maintenant, ce sont des matchs de coupe qu'on va jouer, il faut donc les prendre un à un. Si on doit rentrer chez nous après les huitièmes, on rentrera, mais l'important sera de ne pas avoir de regrets en ayant tout donné.C'est compliqué, ces histoires de meilleurs 3e. Ce qui compte, encore une fois, c'est qu'on aura un jour de récupération en plus, et qu'on est déjà sur place. On vient de passer huit jours très intenses, on a sept jours pour bien récupérer, se préparer, corriger ce qui n'a pas été. L'essentiel, c'est que tous les Malgaches, au pays et dans le monde entier, nous soutiennent. On va tout donner pour eux, même si on est loin. Le monde doit apprendre que Madagascar n'est pas juste un film, ce sont aussi les. D'ailleurs, dans le film, il n'y a même pas de).Non, on reste une petite équipe, avec peu de moyens mais beaucoup de cœur. Et avec un peu de chance et d'intelligence, on se retrouve là. On a un très bon coach, en qui on a tous confiance, et c'est réciproque. On donnera tout pour rester en Égypte le plus longtemps possible.