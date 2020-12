Fan de San Lorenzo, le pape François a sa carte de socio à Boca Juniors

Un orgullo saber que el Papa Francisco ya tiene su carnet de Boca y recibir la camiseta con su firma. Con José del Corral, presidente de Scholas Occurrentes, avanzamos un convenio en el que el club será socio estratégico en todo el país para los proyectos de la red de escuelas. pic.twitter.com/fcjSB0aH46 — Jorge Amor Ameal (@AmealJorgeAmor) December 14, 2020

TB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sacrilège en Argentine.Le pape François, plus célèbre supporter et socio de San Lorenzo , est désormais un membre de Boca Juniors. La nouvelle de ce « transfert » secoue tout le pays, alors qu’en Argentine le football est souvent synonyme de religion. Jorge Ameal, le président du club dont était amoureux Diego Maradona, s’est félicité de l’arrivée de ce nouveau socio., a-t-il écrit sur les réseaux sociaux, ajoutant au passage une photo du pape qui reçoit son badge d’abonné, ainsi qu’une autre de la fameuse tunique bleue et jaune dédicacée par l’évêque du Vatican.Cette nouvelle signature est le fruit d’un partenariat en faveur de l’éducation entre Boca Juniors et la fondation pontificale « Scholas occurentes » , un réseau de centres éducatifs lancé à Buenos Aires, à l’époque où Français était archevêque de la capitale argentine.Un choix de la raison donc, et non du coeur. Dieu soit loué !