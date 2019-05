Falcao évite le crash

Monaco est quasiment sauvé, et le club de la Principauté le doit au joueur le plus cher de son histoire. Un paradoxe significatif quand on sait que l'ASM a failli sombrer pour excès de « trading » .

Falcao, la rentabilité revisité

Par Nicolas Jucha

Un article dedu jour avait de quoi nourrir la psychose : le Monaco de 2019 était sur de pires bases que celui de 2011, dix-huitième et relégué en Ligue 2. De quoi faire flipper le Prince Albert et bien mettre en évidence l'épée de Damoclès placée au-dessus de l' ASM . De quoi faire regretter au proprio Dimitri Rybolovlev d'avoir donné la priorité au déstockage de ses joueurs les plus bankables depuis le titre de champion 2017. Depuis 23h ce soir, le richissime homme d'affaires russe peut néanmoins respirer. L'AS Monaco, sauf improbable concours de circonstances, évoluera encore en Ligue 1 la saison prochaine. En homme avisé qu'il est sûrement, le milliardaire aura aussi noté que le salut est venu -un peu à l'arrache- de Radamel Falcao . A 33 ans, le Colombien est l'un des derniers vestiges du mercato ultra ambitieux des Monégasques en 2013. L'un des legs de la politique pré-divorce du patron de l' ASM , qui ce soir sauve la mise à un projet qui aurait coulé avec une descente à l'étage inférieur : Sidibé, Golovin, Rony Lopes et tant d'autres seraient partis bradés, sans autre but que de limiter la casse financièrement. Monaco a failli sombrer à cause d'une politique de ventes excessive, et c'est le joueur le plus cher de son Histoire qui l'aura donc sauvé dans cette fin de saison chaotique. A 33 ans passés, le Colombien n'amortira plus l'investissement initial -60 millions bonus compris- lors de son achat à l'Atletico Madrid. Mais entre son rôle en 2017 aux côtés de Kylian Mbappé ou ses sept buts sur l'année civile 2019, il aura contribué bien plus qu'une plus-value financière : il a accompagné brillamment l'apogée monégasque de 2017, et a sauvé ce qui pouvait l'être de cette annus horribilis 2018-2019. Un message subliminal ? L'impact d'un joueur ne se mesure pas seulement à la plus-value financière qu'il apporte. Et la réussite d'une équipe nécessite autre chose que les seules considérations financières. L'avertissement de cette saison et les solutions amenées par le Tigre devraient pousser la direction monégasque à revoir sa copie : une politique de vente moins agressive et massive. A moins qu'une ou deux grosses offres venues de Chine pour Falcao ne réveillent les vieux travers...