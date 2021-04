Faites-la, votre Superligue, et laissez-nous tranquilles !

C’était dans l’air depuis plusieurs mois, cela semble se concrétiser : douze clubs européens auraient annoncé vouloir former une Superligue européenne concurrente à la Ligue des champions. Mais concrètement, cela va-t-il changer la face du football ? Oui. Est-ce que cela va permettre de respirer un peu mieux ? Certainement

Rendez-nous Glasgow, Kiev et Athènes !

En la mémoire de Fergus Suter

Par Antoine Donnarieix

C’est inévitable : ce 18 avril 2021 va être marqué au fer rouge dans le paysage du football sur le Vieux Continent. L’information de la création imminente d’une Superligue européenne, révélée par leet le, fait un drôle d’effet pour les suiveurs assidus de la Ligue des champions. Bien entendu, cette idée de scission avec l’UEFA était déjà venue à l’esprit de tous. Mais désormais, la fiction rattrape la réalité, et les noms des équipes frondeuses ont commencé à sortir dans les médias. En Angleterre, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham et Arsenal sont ciblés. En Espagne, le Real Madrid, l'Atlético et le FC Barcelone aussi. En Italie, la Juventus, l'Inter et l’AC Milan s’invitent dans la danse. De leur côté, l’Allemagne et la France sont restées fidèles. Sur soixante-six éditions de la C1 depuis 1955, trente-six d’entre elles ont été remportées par ces clubs devenus réfractaires. Oui, ces entreprises avides de profit souhaitent quitter une Ligue des champions qui les a propulsées dans le gotha européen sous prétexte qu’elle ne serait plus assez rentable. La guerre est déclarée. Est-ce inquiétant ? Non. Au contraire, cela va même nous faire un bien fou.Si cette ligue fermée à la sauce NBA voit le jour prochainement, cela devrait déjà faire du bien en matière de suspense. Bien sûr, il resterait encore des favoris légitimes en C1 comme le Bayern Munich, le Borussia Dortmund ou le Paris Saint-Germain, mais cela laisserait aussi la possibilité à d’autres équipes de squatter le top 8 européen. L’Ajax Amsterdam, le FC Porto, l’AS Rome, le FC Séville, Naples ou l’AS Monaco retrouveraient la sensation d’atteindre les derniers tours de la compétition, et ainsi de postuler la victoire finale. Par voie de conséquence, il serait aussi plus probable d’assister à la résurrection d’équipes légendaires en Europe. Si leur réussite en Ligue des champions reste encore difficilement imaginable (quoique ?), peut-on légitimement rêver de voir les Glasgow Rangers, le Dynamo Kiev ou le Panathinaïkos Athènes soulever un trophée européen dans les prochaines années ? Pouvons-nous imaginer Leicester City et West Ham United (tous les deux membres du top 4 de Premier League à l’instant où ces lignes sont écrites) devenir les nouveaux Aston Villa et Nottingham Forest des années 2020 ou 2030 ? Oui, cela reste du domaine du possible. Et pour être franc, il y a là quelque chose d'excitant. Peut-être la nouveauté.En demi-finales de l’actuelle Ligue des champions, l’affiche entre le Real Madrid et Chelsea sera la première confrontation en C1 entre les deux équipes au cours de leur immense histoire. Si cela peut apparaître comme une originalité au premier abord, la création de la Superligue pourrait changer les choses. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’un Real-Chelsea va devenir aussi redondant qu’un Juventus-Barça, un Liverpool-AC Milan ou un derby de Manchester. Du côté des fidèles à l’UEFA, la Ligue des champions sans ces « cadors » du football prêts à absorber tous les trophées sur leur passage pourrait permettre d’offrir des affiches aussi alléchantes qu’originales. Et dans les faits, peut-on se délecter d’un dribble de Wissam Ben Yedder de la même manière que celui réalisé par Riyad Mahrez ? Bien évidemment. Un but marqué par Mohamed Salah est-il forcément plus beau que celui inscrit par Victor Osimhen ? Non. Peut-on toujours suivre le football à travers sa diversité culturelle plutôt que de constamment observer les mêmes noms d’équipes dans un palmarès ? Oui, l’exotisme n’a jamais tué personne. Mieux : il rafraîchit les idées.Depuis ses origines, le football n’a jamais été un sport fait pour uniquement servir l’élite. En 1880, le football s’est popularisé grâce à Fergus Suter, un modeste tailleur de pierre écossais devenu le premier footballeur professionnel de l’histoire sous le maillot de Blackburn Rovers. Suter était un homme issu d’un milieu populaire et sa dévotion envers son sport, alliée à ses remarquables performances sur le terrain, a permis d’ouvrir le football aux classes ouvrières et de le répandre progressivement dans la société britannique. C’était il y a plus de 140 ans. À présent, les magnats des grands clubs européens s’en fichent allègrement, mais nous, les amoureux du football, nous ne renierons pas ce passé-là et ces racines. Le football vit grâce au peuple. Qu’ils la fassent, cette satanée Superligue et qu’ils s’amusent autant qu’ils le souhaitent dans leur cercle de jeu privé. Les joueurs concernés seront malheureusement pris en otage et serviront de marchandises pour expérimenter cette lubie aristocratique, mais les fans ne seront pas forcés de s’y intéresser s’ils font l’effort de ne pas oublier l’essence du football. Vibrer sans ces clubs-là, c’est tout à fait possible. Et c’est ce que nous sommes prêts à vivre, s'il le faut.