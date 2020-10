Pellistri, étoile dans les yeux de Lyon

Ciblé par l’OL, Facundo Pellistri, 18 ans, représente un pari sur le long terme dans la politique de recrutement du club rhodanien. Courtisé par de nombreux concurrents en Europe, l’ailier devrait s’engager à Lyon en fin de semaine. Décryptage d’un prodige qui pourrait bientôt dynamiter la Ligue 1.

Torres : « Pellistri est de la même veine que Franck Ribéry »

« C’est un "pícaro" comme on dit ici. C’est-à-dire qu’il ne connaît pas le stress pour jouer un match, son niveau ne change pas par rapport aux entraînements comme cela peut être le cas pour certains joueurs. »

Jeunesse en première classe

« Facu est jeune, véloce et il possède encore des aspects de jeu où il doit se perfectionner, notamment dans la finition. Avec son âge, cela dépendra de sa progression et son travail au quotidien. »

Par Antoine Donnarieix

Propos de Torres et Forlán recueillis par AD.

Quand Juninho est questionné sur le marché des transferts par Mohamed Bouhafsi dans l’émissionsur RMC, le directeur sportif de l’OL souhaite éviter de parler de toute piste étudiée par le club, car. Cependant, le Brésilien ne peut pas tout cacher, notamment son intérêt pour la pépite de Peñarol : Facundo Pellistri., affirme Juni.(...)Bien entendu, le club doyen de Montevideo s’en est rendu compte puisqu'il a imposé des exigences à l’OL dans les négociations. L’objectif ? Rester au sein de son club formateur jusqu’à la fin de l’année 2020. Reste que pour un montant de 7 millions d’euros bonus inclus,doit désormais s’engager chez les Gones ce samedi. Et dans un avenir proche, la Ligue 1 devrait l’apprécier.Malgré son visage d’éphèbe, Pellistri est déjà bien habitué des coups bas et du jeu très rugueux (comme en témoigne la vidéo ci-dessus), et ce, depuis son plus jeune âge. Formateur au sein des catégories de jeunes de Peñarol, Pablo Torres peut en témoigner :Une bonne idée, puisque le nouveau diamant brut des(les Tournesols, en V.F.) possède encore les chevilles en bon état dans l’équipe professionnelle : avec deux buts et quatre passes décisives en trente-sept rencontres toutes compétitions confondues, Pellistri apparaît impressionnant dans le jeu à défaut de l’être dans les statistiques.La preuve : le petit a été approuvé par Juan Román Riquelme, également désireux d’attirer la perle rare dans les filets de Boca Juniors, l’estimant"pícaro", poursuit Torres.Cela dit, la comparaison avec l’aîné s’arrête au terrain. En effet, le Boulonnais de naissance n’est pas vraiment né avec une cuillère en argent dans la bouche. En revanche, son successeur est issu d’un milieu bien plus huppé., détaille Torres.En dehors du football, Pellistri est du genre studieux, détenteur du baccalauréat avec une spécialisation en architecture., idéalise Torres.Reste une question à élucider : pourquoi partir aussi tôt, et surtout pourquoi choisir la France ?, réagit Diego Forlán, son entraîneur entre décembre 2019 et août 2020.Ce transfert devrait aussi permettre à Peñarol de combattre une crise financière au sein du club et faire respirer les caisses. Pour Pellistri, la France devrait lui ouvrir les portes de la reconnaissance internationale., énumère Torres.En 2021, Pellistri serait donc prêt à pousser ses premiers rugissements. Où faut-il signer ?