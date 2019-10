Face à Newell’s, Maradona a dirigé son équipe depuis un trône

Diego Maradona today: Coached from a pitch side throne Gift by opponent Newell’s His Gimnasia won 4-0 Club’s biggest away win in over 23 years & 400+ games (0-6 v Boca, ‘96)?? pic.twitter.com/Rs6gY0pDyq — Adriano Del Monte (@adriandelmonte) October 30, 2019

Marcelo a sa glacière, Diego a désormais son trône.Pour son grand retour au, le stade des Newell's Old Boys, Diego Maradona a reçu un accueil triomphal. Littéralement. Et tant pis s'il revenait dans la peau de l'entraîneur de l'équipe adverse.S'il n'y a joué que cinq petits matchs à la toute fin de sa carrière, lereste une légende adorée dans le club de Rosario, qui l'a accueilli en lui faisant cadeau... d'un trône, ni plus ni moins. Un repose-fesses à sa hauteur sur lequel il a pu confortablement s'installer pour voir son Gimnasia démonter Newell's (4-0), plus grosse victoire à l'extérieur du club depuis 1996. Une belle façon de saluer le joueur, mais surtout l'homme, qui fête son 59e anniversaire ce mercredi.Quelle vie FC.