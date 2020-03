Messi fait respirer le Barça

e), Busquets, De Jong - Griezmann (Fati, 85e), Messi, Braithwaite (J. Firpo, 89e). Entraîneur : Quique Setién.

Real Sociedad (4-2-3-1) : Remiro - Llorente (Zubeldía, 71e), Le Normand, Gorosabel, Monreal - Merino, Portu - Ødegaard, Barrenetxea (Oyarzabal, 59e), Guevara - Isak (Willian José, 82e). Entraîneur : Imanol Alguacil.

MB

Par la toute petite porte.Le Barça n'a pas brillé, mais le Barça peut souffler. Une semaine après sa défaite dans le Clásico , la bande de Quique Setién a regoûté samedi à la victoire face à la Real Sociedad (1-0) et ce grâce à un penalty inscrit par Lionel Messi en fin de rencontre. Pas glorieux, encore une fois.Débarqué avec Lenglet, Rakitić et Martin Braithwaite dans son onze de départ, le Barça a longtemps buté sur Remiro, son nouvel attaquant danois butant d'abord à deux reprises sur le portier de la Real (10, 15) et Messi en faisant de même à la demi-heure de jeu après une superbe combinaison avec Busquets (30). Mais les Catalans ont surtout peiné à imposer leur autorité à un adversaire joueur, qui est revenu en seconde période avec les dents sorties et qui aurait pu foutre le bordel au Camp Nou si Isak, Oyarzabal et Monreal s'étaient montrés plus précis. Finalement, parce qu'il en fallait un, cette rencontre a basculé sur un détail : une main involontaire de Robin Le Normand lors d'un duel avec Clément Lenglet et un penalty transformé par Messi (1-0, 81). Une issue terrible pour la Real Sociedad, qui n'aurait pas démérité prendre un point, qui n'est pas passée loin d'encaisser un deuxième but en contre signé Alba (refusé pour hors-jeu) et qui reste finalement bloquée à la sixième place, deux points derrière l'Atlético. Le Barça, lui, reprend provisoirement la tête de la Liga.