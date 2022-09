Face à Elche, le Barça et Lewandowski déroulent encore

23 - At home, Barcelona have played 23 LaLiga games against Elche without defeat (W16 D7) - the most home games the Blaugrana have played in the top-flight without defeat. Fort. pic.twitter.com/isUHrO8Tvm — OptaJose (@OptaJose) September 17, 2022

e), Balde - Kessié (Gavi, 46e), de Jong, Pedri - Dembélé (Raphinha, 59e), Lewandowski (Torres, 72e), Memphis (Fati, 59e). Entraîneur : Xavi.



e), Clerc - Morente (Ponce, 68e), Guti (Mercau, 53e), Gumbau, Fidel (Quina, 53e) - Boyé (Josan, 68e). Entraîneur : Francisco.

AEC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

À 11 contre 10, le Barça a déroulé contre Elche et s'offre une belle victoire 3-0 devant un Camp Nou presque plein. Les hommes de Xavi sont provisoirement premiers de Liga, avant le derby madrilène de dimanche soir.Après 15 premières minutes à tâtons, le Barça bénéficie d'un sacré coup de pouce lorsque Gonzalo Verdú décide de ceinturer Robert Lewandowski qui filait seul au but et écope donc d'un carton rouge (14). Lesdémarrent alors et, après deux tentatives d'Ousmane Dembélé (20) et Memphis (24), marquent le premier but d'une longue série. Robert Lewandowski se retrouve à la conclusion d'une belle action collective entre Dembélé, Pedri puis Alejandro Balde, auteur du centre que reprendra le Polonais. Dans la foulée, Memphis réussit ce qu'il avait manqué juste avant et enchaîne quelques grigris dos au but avant de perforer la cage d'Edgar Badía. Les Barcelonais pensent même inscrire le but du 3-0 par Pedri juste avant la pause, mais il était hors-jeu (44).Ce n'est que partie remise puisque, tout juste sorti du tunnel, RL9 va inscrire son onzième but de la saison, bien aidé par une défense d'Elche qui panique devant la ligne après un énième centre de Dembouz. Après plusieurs tentatives infructueuses pour inscrire un triplé, le Polonais laisse sa place (72) à une attaque totalement renouvelée. Raphinha, Ferran Torres et Ansu Fati n'arriveront pas à faire oublier le duo Dembélé-Lewandowski mais auront le mérite d'avoir tenté en vain, à l'image de cette bicyclette d'Ansu Fati (66) qui termine dans les pieds de la défenseElche finit la rencontre sans avoir eu le moindre tir et permet donc à Ter Stegen de rentrer chez lui sans passer par la case douche. Un petit geste pour la planète...