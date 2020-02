Leverkusen remporte le prix du spectacle

Comment pouvait-il en être autrement ? Entre ces deux distributeurs de poudre explosive que sont le Bayer Leverkusen et le Borussia Dortmund, le spectacle et la magie ont été au rendez-vous. Avec sept buts, une victoire héroïque des locaux (4-3) et un dénouement cruel pour les visiteurs : le Borussia, qui avait l'occasion de recoller au Bayern en tête de la Bundesliga, a laissé passer une superbe opportunité. Sa dernière ? Dimanche, en cas de victoire contre Leipzig, le Rekordmeister aura l'occasion de prendre six points d'avance sur son rival.

Des buts en pagaille

Reyna, pépé relou

Bayer Leverkusen (3-4-1-2) : Hradecky - Tah, S. Bender, Tapsoba - Bellarabi (46e, Weiser), Amiri, L. Bender, Sinkgraven - Havertz - Volland, Diaby (73e, Bailey). Entraîneur : Peter Bosz.

Dortmund (3-4-2-1) : Bürki - Zagadou, Hummels, Akanji (87e, Hazard) - Hakimi, Can (87e, Götze), Witsel, Guerreiro - Sancho, Brandt (46e, Reyna) - Håland. Entraîneur : Lucien Favre.

Vingt minutes pour se chauffer... et l'explosion. Il y avait de la crainte entre le Bayer et le Borussia, ce samedi. Beaucoup à gagner et beaucoup à perdre. Un titre de champion à aller chercher, ou à laisser s'envoler (pour les). Une place en Ligue des champions à conquérir, ou regarder la lutte de loin (concernant les locaux). Devant tant d'enjeux, les gladiateurs se sont d'abord regardé en chiens de faïence dans l'arène. Mais parce que les combattants ne s'appellent pas Borussia Dortmund et Bayer Leverkusen pour rien, la nature a fini par reprendre ses droits. Et la grosse bagarre a pu démarrer : corps à l'offensive, coups d'épées incessants, boucliers fragilement tenus... Des attaques de toutes parts, un belligérant qui prend le dessus avant la réplique du second. Et à ce petit jeu-là, c'est le Bayer, mené au score à dix minutes de la fin, qui a eu le dernier mot. Bonjour la Ligue des champions pour l'un, adieu le titre pour l'autre ?Quel séisme à Leverkusen ! Pour la première fois depuis son arrivée en Bundesliga, Erling Braut Håland n'a pas marqué sur l'une de ses frappes. C'était à la 18minute et l'auteur du régicide s'appelle Lukas Hradecky, très solide pour détourner la tentative à bout portant du tank norvégien. Face à un phénomène d'une telle ampleur, la suite ne pouvait être que grandiose. Et elle l'a été : ouverture du score clinique de Kevin Volland à la 20, réplique du Borussia par Julian Brandt à la 21, égalisation du BvB sur un coup de crâne de Mats Hummels à la 22, superbe but de Moussa Diaby refusé pour hors-jeu à la 25... On reprend notre souffle et ça redémarre ? De plus belle, oui. Peu après la demi-heure de jeu, et alors que le Bayer continuait de calmer les ardeurs desdans le jeu grâce à un pressing ultra-dense et ultra-haut, Emre Can allume un nouveau feu d'artifice. Aux 25 mètres, le transfuge de la Juve souffle un enroulé à la fois délicat et tonitruant pour épousseter la lucarne. Merveilleux. Et ce n'est pas fini : corner pour le Bayer dix minutes plus tard, centre au second poteau, remise en extension maximale, jolie reprise de Volland à la retombée, pour signer un doublé et l'égalisation. Quatre buts, du rythme et un engagement énorme des deux côtés. Tout ça en première période, oui.Après tant d'émotions fortes et une mi-temps pour reprendre ses esprits, la suite de la rencontre redémarre logiquement. Un seul éclair, néanmoins : un admirable but de Jadon Sancho huit minutes après le retour des vestiaires, finalement refusé avec l'aide de la VAR pour une faute aussi inutile que bête de Giovanni Reyna - entré en jeu à la pause. Gêné par la pression du Bayer et handicapé par l'absence de son capitaine Marco Reus, blessé, Dortmund n'arrive pas à imposer sa griffe sur la rencontre, malgré les espaces laissés au milieu par un TSV joueur et obnubilé par la victoire. Le Bayer 04 en profite pour se rebiffer et foutre le souk dans la défense des Schwarzgelben, avec un poteau de Kai Havertz en excellente position comme acmé de ce temps fort. Les protégés de la foule locale croient peut-être qu'ils ont laissé passer leur chance. D'autant qu'une trentaine de secondes plus tard (évidemment), les envahisseurs arrivent à percer une troisième fois la forteresse rouge, avec une nouvelle folie offensive entre Achraf Hakimi, Sancho et Guerreiro pour la conclusion du Franco-Portugais. Mais ce n'était que partie remise pour les hommes de Peter Bosz. Résolus à bombarder toutes leurs forces dans la bataille, les Rouges ne se contentent pas d'égaliser grâce à l'entrant Leon Bailey. Ils reprennent même l'avantage une minute plus tard sur une tête splendide de Lars Bender ! Malgré une énorme occasion pour Axel Witsel, le score en restera là. Avec les espoirs de titre du Borussia ?