Lille : l'heure d'enfiler des Blues

Sur le gazon parfait de Stamford Bridge, Lille défie Chelsea pour son deuxième huitième de finale aller de Ligue des champions de son histoire. La première manche d’une double confrontation où les Dogues doivent vendre chèrement leur peau. Et ont donc tout à gagner.

Chelsea Lille UEFA Ligue des champions Diffusion sur

« On ne doit pas venir pour subir ou être des sparring-partners »

Viser la Lune pour retomber dans les étoiles

Par Andrea Chazy, entre Lille et Londres

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C’est dans l’obscurité grandissante, sur les coups de 18h ce lundi, que la Grand-Place de Lille s’est illuminée aux yeux des administrés. Jusque-là rien de nouveau sous le soleil. Si ce n’est que le cœur de la capitale des Flandres s’est illuminée en blanc et rouge pour l’occasion. Quelle occasion ? Un huitième de finale historique pour le LOSC, qui a traversé la Manche en Eurostar lundi matin, pour gagner Londres et se rendre dans la tanière du monstre : Chelsea, le champion d’Europe et du monde en titre. Une montagne que les Lillois s’apprêtent à gravir sans oxygène, avec l’objectif de rentrer en France sains et saufs.Leo Jardim, José Fonte, Tiago Djaló, Zeki Celik, Xeka, Jonathan Bamba, Renato Sanches et Domagoj Bradarić : tous étaient de la première virée londonienne du LOSC, il y a trois ans, pour une défaite 2-1 en phase de poules de la Ligue des champions. Depuis ce temps-là, les deux formations ont fait du chemin : Lille a décroché un titre de champion de France pendant que Chelsea a conquis la Ligue Europa puis la Ligue des champions. Pour faire simple : lesont amassé l’équivalent de l'entièreté du palmarès des clubs français en 36 mois. Depuis la prise en main de Thomas Tuchel, Chelsea n’a perdu qu’un seul match à domicile en Coupe d’Europe. C’était face à Porto, l’an dernier en quarts de finale aller, mais le 0-1 concédé avait été remonté par les ouailles de l’ancien coach parisien au retour (0-2).Cette saison, malgré la deuxième place derrière la Juve lors du premier tour, Chelsea affiche un bilan écœurant au Bridge : trois matchs, trois victoires, neuf buts inscrits pour aucun encaissé. Pour autant, ce parcours ne doit pas impressionner le LOSC. C’est en tout cas ce que souhaite Jocelyn Gourvennec :Un constat partagé par José Fonte, qui espèreSi Fonte espère des siens une implication de tous les instants, c’est parce qu’en 2022, sa troupe est dans le dur. Outre la gifle reçue face à Paris (1-5), Lille galère dans le jeu, et sa dernière sortie face à Metz (0-0) l'a rappelé : les Lillois peinent à apporter du danger devant la cage adverse. Des manques analysés par Tuchel, qui n’a pas hésité à en placer une à ce sujet en avant-match :Oui, mais voilà : les Dogues ont montré que l’Europe avait le don de les transcender. Surtout à l’extérieur, sur une pelouse meilleure que la leur et quand le club était dos au mur : à Séville (1-2) ou Wolfsburg (1-3), Lille a livré certaines de ses meilleures prestations de la saison. Des performances qui n’ont pas échappé à Édouard Mendy, récent champion d’Afrique avec le Sénégal, qui s’attend à une rencontre disputée face aux champions de France en titre :Inutile de préciser qu’une victoire ou même un nul serait un résultat formidable pour un LOSC au complet, avant la manche retour à Pierre-Mauroy le 16 mars prochain. Dans une interview à 20 Minutes , José Fonte évoquait sa passion pour l’au-delà :(...)Nul doute qu’en cas de succès à Stamford Bridge, sur les coups de 23h ce mardi soir, le capitaine nordiste aura un début de réponse.