Face à Cagliari, la Lazio revient de très loin

Cagliari (4-3-2-1) : Rafael - Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis - Nandez, Cigarini (Oliva, 80e), Ionita (Farago, 83e), João Pedro, Nainggolan (Deiola, 90e +4) - Simeone. Entraîneur : Rolando Maran.



Strakosha - Luiz Felipe, Acerbi, Radu (Caicedo, 80e) - Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (Cataldi, 65e), Luis Alberto, Lulic (Jony, 56e) - Correa, Immobile. Entraîneur : Simone Inzaghi.

Dans ce duel des poursuivants, tous deux invaincus en championnat depuis le mois de septembre, Cagliari a longtemps cru pouvoir infliger un nouveau coup de bambou sur la tête de la Lazio, déjàde son revers subi à Rennes la semaine dernière. Mais lesauront complètement renversé la vapeur dans le temps additionnel, pour finalement repartir de Sardaigne avec trois points mérités et un neuvième succès de rang en Serie A.Si la première frappe du match est signée Immobile, la Lazio est cependant douchée à froid dans la foulée. Profitant du remise de la tête de João Pedro à la suite d’une très longue touche, Giovanni Simeone envoie une patate de volée en plein dans le plafond de Strakosha pour inscrire son cinquième but de la saison. Première fois cette année que la Lazio en encaisse un dans le premier quart d’heure et malgré beaucoup d’envie, les Romains ne parviennent pas à recoller au score. En face, Nainggolan manque son duel face à Strakosha et par la même, la balle du break, repoussée avec autorité par le portier. L’Albanais se fait d’ailleurs très peur dans la foulée en déviant une tête de João Pedro, avant de voir le Brésilien heurter ses montants sur le corner qui suit. Mais à la pause, les Romains n’ont pas dit leur dernier mot.La deuxième période est à sens unique et si la Lazio fait plier les Sardes, Cagliari ne rompt pas pour autant. D’ailleurs, Simeone peut se mordre les doigts d’avoir complètement dévissé sa frappe à l’entame du dernier quart d’heure, empêchant les siens de se mettre à l’abri une bonne fois pour toute. Heureusement que l'arbitre accorde sept minutes de temps additionnel, il fallait bien ça à Luis Alberto pour inscrire son troisième pion de la saison grâce à une remise du dos involontaire de Farago, avant que Caicedo, dans le rôle du joker de luxe, ne crucifie Rafael d'un coup de casque ravageur quatre minutes plus tard. Au final, les hommes de Simone Inzaghi reviennent à trois points du duo de tête Inter-Juventus, tandis que Cagliari manque de recoller à la Roma, toujours quatrième.