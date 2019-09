Face à Astana, Old Trafford a connu sa pire affluence depuis 2012

QJ

Pas facile, la vie sans Fergie.Depuis le départ de son manager historique en 2013, Manchester United galère à retrouver son lustre d'antan. Et quand on est habitué au caviar de la Ligue des champions, pas forcément facile de se passionner pour un match de poule de Ligue Europa face à une modeste équipe kazakh. Cela s'est ressenti jeudi soir lors du premier match de poule face à Astana (1-0, but du jeune Mason Greenwood, 17 ans).Avec 50.783 spectateurs, le stade paraissait ainsi méchamment clairsemé jeudi soir. Cette affluence constitue carrément le plus faible taux de remplissage d'Old Trafford depuis 2012 et un match de League Cup face à Newcastle United joué devant 46.358 spectateurs.Le Théâtre ne fait plus rêver grand monde.