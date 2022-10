La master Clauss

Après une parenthèse en Bleu, Jonathan Clauss a dévoilé son plus beau visage ce vendredi soir avec l'OM à Angers. Un but, deux passes décisives et une activité de tous les instants : le piston a montré pourquoi l’OM était déjà quasiment « Clauss dépendant » .

Clauss libérateur

À gauche pour un soir ou pour la vie ?

Par Alexandre Lejeune

En préparant la rencontre de son équipe face à l'OM ce vendredi soir, Gérald Baticle a certainement dû pousser un léger ouf de soulagement. La raison ? Nuno Tavares, l'habituel homme fort du couloir gauche marseillais, était suspendu pour cette neuvième journée. Un léger casse-tête pour son homonyme Igor Tudor qui devait également composer sans Sead Kolašinac, blessé, et qui a donc dû s’adapter avec les moyens du bord. Comment ? Eh bien, en plaçant Jonathan Clauss dans le couloir gauche, où il s’était pourtant montré en difficulté lors de récentes fins de rencontres. Résultat ? Le coach angevin s’est pointé au micro de Prime Video après la partie en commençant avec ces mots destinés au piston gauche d'un soir :C'est peu de le dire, car au coup de sifflet final, le bilan de l’Alsacien de naissance est tout bonnement remarquable. Face à Angers, Clauss a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs mais pas seulement. Au-delà du tableau d'affichage, il a surtout montré que les Phocéens avaient un visage différent en fonction du niveau de ses performances.S’il sait qu’il a un mauvais pied tout à fait convenable, le piston marseillais ne s’attendait certainement pas à ouvrir le score d’une mine pied gauche., concédait t-il à ce propos aux journalistes de Prime Video après le match. Il suffit de jeter un œil aux statistiques pour dire que ce n’est en revanche pas surprenant de le voir autant concerné dans le jeu offensif de son équipe. Depuis août 2020, il est impliqué sur 30 buts de Ligue 1 (9 buts et 21 passes décisives), ce qui constitue le plus haut total pour un défenseur dans les cinq grands championnats sur cette période.La preuve encore ce vendredi, où après avoir été buteur, Clauss s’est aussi mué en double passeur décisif pour Luis Suárez et Gerson, à l’instar d’un véritable meneur de jeu capable de trouver des solutions dans la surface adverse. La surprise résidait plutôt dans le fait de le voir si à l’aise sur un côté où il n’est pas habitué à débuter et si en forme physiquement, alors qu’il était apparu très émoussé avant la trêve internationale. La défaite face à Francfort, suivie du match nul contre Rennes, coïncidait étrangement avec des matchs peu aboutis de l'ancien Lensois. Le staff marseillais devait d’ailleurs sûrement en vouloir un peu à Didier Deschamps, qui n’a pas vraiment permis à Clauss de souffler lors des deux semaines puisqu’il a été utilisé 135 minutes au total face à l’Autriche et au Danemark. Preuve qu'il n'y a pas qu'à l'OM que Clauss sait se rendre indispensable., poursuivait l'intéressé après son show. Bonne nouvelle pour lui : le sélectionneur de l’équipe de France était devant sa télé ce vendredi soir. Double bonne nouvelle aussi, pour l’OM, que de retrouver son piston dans cette forme alors qu’un marathon de onze matches en cinquante jours a débuté ce vendredi pour la bande à Tudor. Maintenant, le prochain challenge de Clauss est d'élever son niveau sur la scène européenne. Pourquoi pas dès mardi face au Sporting ?