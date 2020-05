Lepaul, l'espoir cassé

Victime d'un accident de voiture mortel ce samedi, Fabrice Lepaul est décédé à seulement 43 ans. Ancien grand espoir d'Auxerre et sélectionné chez les jeunes de l'Équipe de France dans les années 1990, l'ex-ailier gauche a notamment été champion avec l'AJA avant de voir ses plans de carrière contrariés en raison d'un premier accident de la route. Déjà. Retour sur l'homme et son parcours.

Un gigantesque espoir dès ses seize ans, et puis...

L'AJ Auxerre pleure la disparition de l'un de ses anciens joueurs. Fabrice Lepaul, joueur de l'AJA de 1990 à 1998 puis de 2000 à 2002, est décédé suite à un tragique accident de la route.Nous adressons toutes nos condoléances et notre soutien à la famille de Fabrice. pic.twitter.com/DlRyUqEmNK — AJ Auxerre (@AJA) May 23, 2020

Cassé, terminé... mais pas oublié

Par Florian Cadu

Propos de PK recueillis par FC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

» Lorsqu'il est tombé sur la mauvaise nouvelle via Facebook, Pedro Kamata a pensé à une. Il n'y a d'abord pas cru, puis s'est mieux renseigné en contactant des personnes de confiance. Jusqu'à se faire confirmer la mauvaise nouvelle, malheureusement : ce samedi 23 mai 2020, Fabrice Lepaul est décédé dans un accident de voiture en perdant le contrôle de son véhicule près de chez lui alors qu'il était seul et qu'il n'allait souffler ses 44 ans qu'en novembre prochain., rembobine son ancien partenaire.En 1993 justement, Lepaul a seize ans. Un âge où les jeunes fanfaronnent sur leur mobylette, alors que lui dispute sa première rencontre professionnelle en D1. Guy Roux, qui a rapidement détecté le talent du garçon, le lance le 28 octobre en le faisant entrer contre Cannes pour pallier les absences de Franco Vignola et Diomède. «» , témoigne Kamata, à propos de celui qui est élu homme du match. Dès lors, le gamin se range définitivement dans la catégorie des gros espoirs à suivre et récupère le statut de remplaçant officieux de Diomède.Couronné champion de France en 1996 (deux ans plus tôt, il l'était avec les moins de 17 ans) et appelé chez les juniors de l'Équipe de France, le natif d'Épinal grandit à bonne allure... Jusqu'à un grave accident de la route qui a lieu à un croisement de routes départementales, en octobre 1997. «, se souvient le retraité.Après un passage en service de réanimation à l'hôpital d'Auxerre, Lepaul s'en tire finalement avec trois côtes cassées et trois mois d'arrêt. Mais avec cet épisode, rien ne sera plus comme avant. «, remet Kamata.Cette mésaventure ne lui enlève cependant pas le sourire, malgré ses difficultés à retrouver son niveau et à faire des différences à nouveau. Kamata, encore : «» Toujours chaud à l'idée de caresser le cuir, l'ailier offensif découvre la Ligue des Champions avec l'AJA (trois rencontres) puis tente de se relancer à Saint-Étienne avec qui il remporte le titre de D2 1998-199 et à Cannes. Las, le bonhomme doit se résoudre à l'évidence en revenant dans son club formateur : le foot pro, ça n'est plus pour lui. Tant pis, les souvenirs resteront. Surtout pour les supporters de longue date de l'Association de la Jeunesse Auxerroise.