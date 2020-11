Fabrice (Koh-Lanta) : "On parlait beaucoup de foot avec Adrien et Bertrand-Kamal"

C’est l’un des personnages les plus attachants de cette saison de Koh-Lanta. Fabrice Pietrzak, de la tribu du Nord, marque l’aventure avec sa sympathie, ses chemises et sa façon de prononcer « bluetooth » . Garagiste à Maubeuge, Fabulous Fab est également dingue de foot. Et du RC Lens de Debève, Sikora, Roger Boli, Daniel Moreira, Philippe Vercruysse ou Tony Vairelles en particulier.

« Le titre de Lens en 1998 a été un second souffle d'espoir sur cette région minière. »

« On voulait quelques résultats de matchs, mais on n’obtenait rien du tout de la part de la production de Koh-Lanta. »

Propos recueillis par Pierre Maturana

J'ai été licencié dans le club de la ville oú j'ai grandi, à Bruay-sur-l'Escaut, près de Valenciennes. J’ai fait pupille, minime et cadet là-bas. Je jouais arrière droit. Ce que j'aimais dans le foot et que j'aime toujours, c'était de se retrouver, de taper le ballon entre copains, de passer du bon temps ensemble. Évidemment, il n’y avait pas de troisième mi-temps à cet âge-là, on se contentait d’un bon chocolat chaud après le match ! Pour l’anecdote, en 1977, en pupilles, on a été entraîné par Didier Six, qui jouait à Valencienneset en équipe de France. À chaque entraînement, nous étions sur une autre planète ! Et en 1978, en minimes, nous avons joué en lever de rideau de Valenciennes-Nantes au stade Nungesser, en 1978. La classe!On jouait souvent sur des terrains gelés et on galérait avec nos chaussures à crampons! On perdait un ongle à chaque match ! Et moi, avec mes chaussures trop petites, on aurait dit Bourvil ! Pour être franc, je n'étais pas top, top au foot... J'étais un peu comme dans la pub MacDo , celle avec le mec qui va toujours chercher les repas et qui se retrouve sur un terrain de foot avec son pote beaucoup plus fort et qui pourrait marquer le but... mais il lui fait la passe pour qu'il marque ! Tout est dans le partage.D’abord, j’ai toujours eu un faible pour le VAFC. C’est un club qui me rappelle de bons souvenirs. Dans les années 1975-1980, on allait dans le kop quand on avait assez de sous. À cette grande époque, Bruno et Pascal Zaremba, qui étaient des joueurs professionnels et dont les parents habitaient à côté de chez moi, nous rejoignaient parfois sur le terrain de foot improvisé du quartier, pour taper le ballon. J’en ai encore des étoiles plein les yeux.Je suis tombé amoureux du RC Lens quand mon cousin m'a invité pour le déplacement Arsenal-Lens en 1998. Nous avons pris un bus de supporters à 6h du matin à Quarouble. Au fur et à mesure de notre route, la file de bus sang et or s'allongeait. Quand nous sommes arrivés à Calais, il y avait une centaines de bus, c’était incroyable ! Le Shuttle était lui aussi devenu sang et or, ça rigolait, ça chantait! De la folie ! Autour de Wembley, tous les pubs avaient changé de couleurs !J’ai encore des frissons quand je repense au moment où je suis entré dans ce stade mythique. C’était un match pas facile. Mi-temps, 0-0, et à la 72minute, but de Debève. La délivrance ! Pour la petite histoire, j’avais pronostiqué ce score. Dans le bus du retour, j’entends encore les chants, les rires, les pleurs, c’était une sacrée soirée. Ce sont des moments que l'on ne peut oublier. Merci Daniel Leclercq, merci Gervais Martel. Des amoureux du foot.La première fois que l'on va à Bollaert et que l'on voit tous ces supporters habillés de la tête au pied en sang et or, on se croit sur une autre planète, une planète RC Lens ! Les supporters vont voir le match en famille du grand-père jusqu'au petit-fils, c’est incroyable, Il faut le voir pour le croire! Je n'ai encore jamais été abonné à Bollaert. Mon rêve serait de chanterau milieu du terrain accompagné de quelques copains supporters.Je crois qu’à trois heures du matin, il y avait 30 000 personnes qui attendaient les joueurs, mais moi je suis resté avec ma famille pour savourer avec eux.Gervais Martel avait raison. Ça a été un second souffle d'espoir sur cette région minière. On oublie nos problèmes dans des moments de partage, de bonheur, de joie comme ceux-là. Le Nord, je l'ai même dit sur, est une région qui en a bavé... mais qui arrive toujours à se relever!Quand nous sommes en tournage, on n'a aucun contact, aucune nouvelle du monde extérieur, ni de la France. On parlait beaucoup de foot avec Adrien et Bertrand-Kamal. C'est vrai que nous voulions quelques résultats de matchs, mais on n’obtenait rien du tout de la part de la production. Bertrand-Kamal était fan de l'OM, les résultats de l’OM en championnat l'auraient ravi.En même temps, on n’avait aucun ballon sur le camp et rien pour s’en faire un... Puis un foot avec une noix de coco, attention les têtes !C'est vrai que j'aurais aimé porter le dernier maillot du RC Lens, mais il n’y a pas assez de violet dessus comme les couleurs de notre tribu dans l’émission !Bertrand-Kamal était le soleil de l'aventure, il rayonnait et nous réchauffait le cœur. Il avait énormément de bienveillance envers moi, et aussi tous ceux qui en avaient besoin. Il me disait souvent :