Fàbregas joueur puis entraîneur de Côme ?

CB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Côme un ouragan.En mai dernier, Cesc Fàbregas confirmait pour So Foot son départ de l'AS Monaco, libre de tout contrat. Selon Sky Sport Italia , le champion du monde 2010 serait sur le point de rebondir... en Serie B, au Côme 1907, club où officie l'ancien joueur de Chelsea Dennis Wise en tant que directeur technique.En plus du cadre idyllique de la cité lombarde et du lac qui la caractérise, Cesc Fàbregas pourrait profiter d'une reconversion en tant qu'entraîneur à l'issue du contrat de deux ans qui l'attend en Italie. Promu en Serie B la saison passée après avoir oscillé entre la Serie C et la Serie D depuis sa relégation en troisième division en 2016, le Côme 1907 de Giacomo Gattuso a bouclé son championnat à la 13place. En deux ans et demi en Principauté, l'international espagnol de 35 ans n'aura disputé que 68 matchs - dont seulement cinq la saison dernière - et se sera offert le luxe de marquer à quatre reprises.Monaco-Côme, pas le transfert le plus dépaysant du siècle en matière de cadre de vie.