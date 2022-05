Fabio Carvalho débarque à Liverpool

We can confirm Fabio Carvalho will join the club this summer.The 19-year-old forward will officially complete a switch to the Reds on July 1 — Liverpool FC (@LFC) May 23, 2022

The Club can confirm that Fabio Carvalho will join Liverpool upon the expiry of his contract.Thank you Fabio and good luck!#FFC — Fulham Football Club: Champions (@FulhamFC) May 23, 2022

Jeune, pas cher et talentueux.Fabio Carvalho, 19 ans, révélation de Championship et grand artisan du titre de Fulham avec 10 buts et 8 passes décisives en 36 matchs de championnat, a décidé de rejoindre lescontre un peu moins de 6 millions d'euros. Le milieu offensif de poche apparaît comme une nouvelle solution pour l’arsenal offensif de Jürgen Klopp.Passé par Benfica chez les jeunes, l’international espoir portugais était dans le club londonien depuis 2014, là ou il a terminé sa formation et signé son premier contrat professionnel.Encore un joueur qui va exploser sous les ordres de Klopp.