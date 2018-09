Fabinho, la Seleção pour patienter

Convaincant avec sa sélection nationale cette nuit face aux États-Unis (victoire 2-0), Fabinho a donné raison à son sélectionneur en même temps qu'il s'est offert un bon bol d'air. Loin de Liverpool, où le milieu peine encore à pointer le bout de ses crampons.

[?️RESUME] Amical ⚽️ La Seleção de Neymar l'emporte contre les USA ????https://t.co/qGyHtqEUkM — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 8 septembre 2018

Une carte à jouer

Par Jérémie Baron

Propos de Fabinho tirés de Globo Esporte, ceux de Jürgen Klopp tirés de conférences de presse ou de liverpoolfc.com

C'est un Brésil amoché qui entamait cette nuit un nouveau cycle au pays du soccer, face à la sélection de l'intérimaire Dave Sarachan . La Coupe du monde en Russie est venue raser le moral footballistique de tout un pays, et l'équipe emmenée par Neymar va devoir se réinventer pour appréhender les prochaines échéances, avec à court terme une Copa América 2019 qu'il faudra bien négocier pour ne pas sombrer. Pour autant, bien que comptant des absents de renom ( Marcelo et Gabriel Jesus ), c'est un onze armé de poids lourds qui s'est présenté dans le New Jersey, et un seul protagoniste non mondialiste figurait dans la composition de la nation aux cinq étoiles : Fabinho . Le néo-Liverpuldien a pu glisser comme par surprise son mètre 88 dans la liste de Tite en ce mois de septembre, plus de deux piges après sa dernière apparition à ce niveau. Une aubaine pour lui, qui est actuellement en mal de temps de jeu. Et pas qu'un peu.Sur les bords de la Mersey, petit Fab est pour le moment enfermé dans un sas bien spécial : celui de l'acclimatation. Arrivé pour pas moins de 45 briques à Anfield à la fin du mois de mai, l'idole de Louis-II n'a toujours pas été lancée par Jürgen Klopp lors d'un match officiel, malgré une grosse présence lors des rencontres ensoleillées de pré-saison. Pire, l'ancienne rampe de lancement de l'équipe à la diagonale n'a pu s'asseoir qu'une seule fois sur le banc desen Premier League ( en ouverture face à West Ham ), alors que quatre journées se sont déjà écoulées. Pendant que le collectif du LFC tourne à plein régime et que l'autre recrue Naby Keita est en train de mettre tout le peuple rouge à ses pieds, lui doit prendre son mal en patience., estime pourtant le principal intéressé» Du côté du club, et donc de Klopp, il n'y a pas le feu au lac. Même si le technicien allemand a parfois du mal à justifier ses choix vis-à-vis de son nouveau poulain. «Devant les 30 000 paires d'yeux du MetLife Stadium dans la nuit de vendredi à samedi, Fabinho a donc officiellement entamé sa saison, à un poste de latéral droit qu'il occupait lorsqu'il était arrivé sur le Rocher sur la pointe des pieds il y a cinq ans avant de faire de l'entrejeu de l' ASM sa chasse gardée au fil des saisons et de sa progression sous les ordres de Jardim. Et le numéro 14 a profité de sa cinquième cape internationale pour se faire remarquer : d'abord timide, mais surtout tout en sobriété à l'image du bonhomme, il a fait le job face à une adversité moindre, sortant même de sa boîte en fin de première période, avec une bonne sacoche envoyée dans les gants de Zack Steffen (39) puis un péno intelligemment gratté sur sa première montée pour le but du break du Ney (43). Suffisant pour enclencher la rédemption brésilienne et, sur le plan personnel, rendre une copie satisfaisante.Ainsi, celui qui avait rejoint la Mersey pour se rapprocher de son équipe nationale a profité d'un concours de circonstances pour réaliser la deuxième étape sans véritablement passer par la première. Mais son début d'aventure sous le maillot de Liverpool , s'il arrive un jour, ne ferait que renforcer la possible carte que le joueur peut avoir à jouer dans l'esprit de Tite . Surtout à un poste qui n'a pas encore trouvé son titulaire indiscutable, même si Fágner a occupé ce couloir droit pendant quasiment tout le Mondial et que le Danilo est encore sur le carreau. Au gamin de Campinas de reprendre la tête des charts. Et dans la ville des Beatles, il aura bientôt l'occasion de montrer à l' Angleterre qui est le Fabulous Fab, celui qui a déjà fait un carton en France