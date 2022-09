Fabien Lemoine s'engage au FC Versailles 78

[#Mercato] - Le FC Versailles est très heureux et fier de vous annoncer l’arrivée au sein de son effectif de Fabien Lemoine, en provenance de Lorient. pic.twitter.com/7rycG2Do5K — FC Versailles ? (@FCVersaillesOff) September 12, 2022

BG

Ce n’est pas parce qu’on a une tête de retraité qu’on l’est déjà.Fabien Lemoine l’avait aboyé il y a quelques jours dans les colonnes de Ouest France : «» . Ce n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd puisque ce lundi, le FC Versailles 78 a officialisé l’arrivée de l’ancien joueur de Lorient.Le milieu de terrain de 35 ans passé aussi par le Stade rennais, l'AS Saint-Étienne et dernièrement Lorient va apporter toute son expérience au club de la banlieue parisienne. Expérience accumulée en Ligue 1 et en Ligue 2 pendant des années, mais aussi en Ligue Europa (tout de même 19 matchs disputés). Après les recrutements de l'international néerlandais Jeremain Lens, de Pierre-Yves Polomat et maintenant de l'homme à la tête plus sel que poivre, le club versaillais affirme ses nouvelles ambitions. Promu en National l'année dernière et surtout auteur d'un magnifique parcours en Coupe de France (demi-finale, et une défaite 2-0 contre Nice), Versailles est actuellement troisième de National, à deux points du leader Avranches.Que la Ligue 2 se prépare, Fabien le dalleux arrive.