Fabien Centonze : « Je dois tout à Safet Sušić »

Indéboulonnable dans le couloir droit du FC Metz, Fabien Centonze fait ses comptes : la découverte de la Ligue 1, sa condition de latéral offensif dans une équipe qui cherche d'abord à ne pas s'exposer et ses ambitions à un poste qu'il s'est vu attribuer sur le tas.

« J’adorais le PSG, à l’époque où il se sauvait à la dernière journée. Ça m’arrivait de pleurer quand Paris perdait. »

« Un joueur qui m’a mis en difficulté ? Je dirais Moussa Doumbia de Reims. Les grands joueurs des grandes équipes, contre nous, ils y vont tranquille. »

« Le coach Montanier se tirait des balles avec moi. Il pouvait faire des entraînements exprès pour moi, où je devais diriger la défense, sinon on ne changeait pas d’exercice. »

Propos recueillis par Mathieu Rollinger

Certes Lyon n’est pas dans une super dynamique, mais ça reste un des plus gros clubs en France. Ça va être compliqué, mais on va garder nos principes, être solidaires et compacts, mais aussi continuer ce qu’on fait depuis le début de l’année 2020, c’est-à-dire tenter, prendre des risques. Ça nous a bien réussi ces derniers temps, mis à part la défaite à Bordeaux (2-1), où on a été plombés par ce carton rouge de Vincent Pajot en tout début de match. Contre Lyon, on sait qu’on a les capacités d’obtenir un résultat. L’objectif est de faire un match complet, sans s’endormir pendant 10 ou 15 minutes.Je l’ai senti sur le match de Strasbourg (1-0), où on a réussi à tenir le score. Et puis juste après, il y a eu celui à Reims (0-1) qui reste une référence pour nous, où on s’arrache pendant 90 minutes pour tenir les trois points. Avant, on se faisait souvent rattraper au score, on jouait vers l’arrière, avec pas mal d’erreurs techniques, des passes pas claires. Je trouve qu’on a réussi à gommer ces choses-là et qu’on s’est libérés. Il faut aussi souligner les arrivées de Dylan Bronn et de Vincent Pajot, qui nous font énormément de bien.Je ne suis pas du tout supporter de l’OL, même si j’habitais à côté.Petit, j’étais à fond pour Grenoble. Avec mes parents, on était abonnés et on allait voir tous les matchs. Mais j’adorais aussi le PSG, à l’époque où il se sauvait à la dernière journée. Ça m’arrivait de pleurer quand Paris perdait. J’étais vraiment à fond dedans. Aujourd’hui, je suis les résultats avec un peu plus de distance. Ça me fait encore chier quand ils perdent, mais il n’y a pas mort d’homme.Je ne regrette absolument pas mon choix. Je n’avais fait que de la Ligue 2 auparavant, et Metz m’a offert l’opportunité de découvrir le niveau supérieur. Avant de venir, j’ai eu les coachs plusieurs fois au téléphone, que ça soit Vincent Hognon ou Fred Antonetti. Ils m’ont expliqué le projet, et ça m’a emballé. On m’a garanti que j’allais avoir ma chance avec du temps de jeu. Ce qui est le cas puisque j’ai joué tous les matchs jusqu’iciet je sens que je suis en pleine progression.Malgré la distance, on sent vraiment sa présence. D’après ce que j’ai compris, l’équipe est restée fidèle aux principes de jeu qu'il avait mis en place la saison dernière. Moi, il ne m’a jamais directement dirigé, je l’ai juste croisé une demi-heure la saison dernière avec Lens, parce que j’ai pris un carton rouge à Saint-Symphorien au match aller. Mais on sent que c’est quelqu’un qui s’investit et qui est à fond dedans, même si c’est le coach qui sert d’intermédiaire.Oui. Moi, j’étais persuadé qu’il n’y avait pas faute, pour commencer, alors que Opaassure le contraire. On ne tirera jamais cette affaire au clair, mais je m’en fous, c’est du passé. C’était juste dommage, parce que les deux équipes étaient invaincues et c’était vraiment une confrontation importante pour lancer la saison. La décision était litigieuse et plombe notre match, ça m’a foutu les boules.J’ai eu un peu de mal au début, j’étais un peu sur la réserve. En Ligue 2, sans la dénigrer, il y a des matchs un peu brouillons. Mais en Ligue 1, si tu te relâches quelques secondes, c’est fini. Les mecs en face n’ont pas besoin de 50 occasions pour la mettre au fond.Je ne vais pas citer les grands joueurs des grandes équipes, parce que j’ai l’impression que contre nous, ils y vont tranquille. Si je devais mentionner un joueur qui m’a mis en difficulté, je dirais Moussa Doumbia de Reims.Non, pas spécialement. J’évolue dans une équipe qui défend plus qu’elle n’attaque. On puise déjà pas mal d’énergie pour défendre. Mais quand tu as l’opportunité de te retrouver dans les 30 derniers mètres et de participer à une action décisive, ça donne de la confiance et tu comprends que faire les efforts offensifs vaut le coup.Pour être honnête, je suis très content pour Habib. Mais qu’il marque tous les buts de l’équipe ou pas, tant qu’on ramène des points, je m’en fous. S'il en marque 40 cette saison et que les autres restent bloqués à deux buts, si à la fin on est maintenus, je suis content.Ça fait déjà deux ans, puisqu'à Lens, c’était aussi le cas. On m’a déjà dit que j’avais tendance à me reposer sur mes acquis quand je fais un mauvais match. Mais c’est archi faux parce que je ne triche jamais, je me donne toujours à 100%, avec ou sans concurrence. Après, ici, d’autres joueurs peuvent dépanner à ce poste. Comme il y a trois arrières gauches dans l’effectif avec Matthieu Udol, Thomas Delaine et Manu Cabit avant son accident, je sais que Thomas peut jouer à droite. Il a les deux pieds et l’a déjà fait pendant la prépa.Évian est un club qui avait tout pour s’installer au plus haut niveau. Quand je suis arrivé au club en 2012, on n'avait pas d’installations correctes. Une semaine on dormait à droite, l’autre à gauche. On pouvait faire 20 minutes de route pour s’entraîner. C’était galère. Puis ils ont construit un nouveau centre de formation, se sont équipés d’un terrain synthétique. Des structures impeccables. Malheureusement, la descente de Ligue 1 en Ligue 2 a fait beaucoup de mal, il y a eu des problèmes en interne avec le coach Dupraz que je n’ai pas vraiment suivis. Et quand il est parti, plusieurs joueurs l’ont suivi et ça a foutu un peu la pagaille. On a cherché à se stabiliser pour faire remonter le club, mais c’était compliqué.Je dois tout à Safet Sušić. Je faisais partie des U19 qui complétaient le groupe. Et quand il est arrivé, il a renvoyé une grande partie de ces jeunes dans leur catégorie d’origine et n'en a gardé que 5 ou 6, dont moi. Je m’entraînais en tant que milieu excentré, alors que les arrières droits étaient Alioun Fall et Kassim Abdallah. À cette époque, ils étaient blessés ou suspendus. Le coach était emmerdé et à deux jours du match, il me dit : «» Je n’avais jamais fait un seul entraînement à ce poste. Mais j’étais content, surpris, stressé, angoissé, je suis passé par toutes les émotions. Finalement, ça s’est bien passé (0-0). Un autre moment qui m’a marqué avec le coach Sušić : deux journées plus tard contre Ajaccio, je fais une boulette au bout de deux minutes et on prend un but. À la pause, il vient me voir et me dit : «» Au retour des vestiaires, j’ai égalisé. Il a cru en moi et a vu des capacités que je n’aurais jamais imaginées.Oui, clairement. Au fil des mois, j’ai compris que je faisais mes meilleurs matchs en tant que latéral. Donc je me suis dit au bout d’un moment que je devais me fixer à un poste et me perfectionner. Corinne Diacre a accepté, et j’ai pu progresser.Je ne l’ai côtoyée qu’une année. C’était une relation basique joueur-coach, sans souci particulier. Je n’ai pas grand-chose à dire.C’est vrai que sur un terrain, je parle très peu. C’est dans ce sens-là. Sur le terrain, je n’y pense pas forcément, je ne suis pas le genre de gars qui va hurler sur les autres. Mais je ne pense pas que «» soit le terme approprié. Dans le fond, le coach a raison : je peux régler beaucoup de problèmes avec la parole, notamment avec le milieu excentré qui joue dans mon couloir. Le coach Montanier se tirait des balles avec moi. Il pouvait faire des entraînements exprès pour moi, où je devais diriger la défense, sinon on ne changeait pas d’exercice. Cette année, je ne dis pas que je le fais bien, mais je le fais un peu plus.Ça fait partie du métier. On sait que des coachs, on va en voir. Moi, ce que je veux, c’est progresser et m’installer au plus haut niveau. Jusqu’ici, tout ce que j’ai fait va dans ce sens. Si j’ai encore 10 ans à jouer avec 10 coachs différents, si ça me permet d’aller plus haut, je le fais sans problème. Je veux être épanoui sur le terrain, prendre du plaisir, jouer sans regarder vers l’arrière en me disant : «» Mon rêve, c’est jouer dans un grand club et faire la Ligue des champions.