Fabián Ruiz vient renforcer le Paris Saint-Germain

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de Fabián Ruiz pour les cinq prochaines saisons. Le milieu de terrain international espagnol est lié au club parisien jusqu’au 30 juin 2027. #WelcomeFabián — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 30, 2022

MD

Et ça continue encore et encore.Vitinha, Renato Sanches, Nordi Mukiele, Hugo Ekitiké et désormais Fabián Ruiz. À tout juste une journée de la fin du mercato estival, le Paris Saint-Germain continue ses emplettes en s’attachant les services du milieu de terrain espagnol de 26 ans. Après avoir évolué pendant quatre saisons au Napoli, Ruiz s’est engagé jusqu’au 30 juin 2027 avec le club de la capitale.Après s’être séparé de ces indésirables comme Georginio Wijnaldum et Ander Herrera – en attendant Idrissa Gueye ou encore Edouard Michut - les dirigeants parisiens ont pris soin de renforcer un secteur de jeu en train de perdre quelques plumes. 166 matchs sous la tunique desdont quatorze appariations en Ligue des champions et dix-huit en Ligue Europa, 59 rencontres avec le Real Betis Balompié, sélectionné à quinze reprises avec la Roja, bref, Fabián Ruiz atterrit à Paris avec de sacrés bagages et sûrement la douce envie de faire mieux que de boucher des trous.Il sera évidemment absent lors de cinquième journée de Ligue 1 face à Toulouse ce mercredi soir.