FA Cup : Manchester City se balade face à Chelsea

Jamais deux sans trois.Déjà battu par Manchester City en championnat jeudi dernier et en Carabao Cup avant le Mondial , Chelsea a subi une troisième fois la loi desce dimanche, au troisième tour de la FA Cup (4-0).Rapidement dominatrices, les ouailles de Guardiola s'en remettent à des coups de pied arrêtés pour faire la différence. Mahrez balance une praline du gauche dans la lucarne de Kepa sur un coup franc placé à une petite trentaine de mètres des cages du portier espagnol. Dans la foulée, Havertz laisse traîner ses mains dans un duel aérien et offre un penalty à Álvarez qui ne se manque pas pour doubler la mise. Au terme d'une sublime action collective, Foden glisse un plat du pied et plie l'affaire juste avant la pauseAu retour des vestiaires, Potter y va de ses changements pour tenter de réveiller son équipe, mais rien n'y fait. Malgré quelques contres intéressants à négocier, lesmanquent de justesse et de précision pour venir inquiéter sérieusement Ortega. Seul Mount, d'une frappe croisée, vient mettre à contribution le portier allemand (56), très tranquille ce dimanche. En face, lescontinuent de confisquer la gonfle. Rayonnant, Mahrez enroule du gauche, mais n'accroche pas le cadre (72) avant de s'offrir un doublé - et son quatrième pion de la saison face aux Londoniens - sur un nouveau penalty. Manchester file en seizièmes pendant que Chelsea s'enfonce un peu plus dans la crise.Et surtout, lesdevront une nouvelle fois se frotter à leurs bourreaux en mai prochain.Ortega - Walker, Akanji, Laporte, Gómez (Cancelo, 58) - Silva (Lewis, 86), Rodri (Philips, 58), Palmer - Mahrez, Álvarez, Foden.Pep Guardiola.Arrizabalaga - Chalobah, Koulibaly, Humphreys, Hall - Gallagher, Jorginho (Azpilicueta, 63), Kovačić (D.Fofana, 46) - Ziyech (Hutchinson, 63), Havertz (Zakaria, 46), Mount (Chukwuemeka, 73).Graham Potter.