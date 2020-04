Ezio Vendrame : mort d'un jouisseur

Des pitreries, des nuits blanches, et des femmes, surtout des femmes. Voici pourquoi l’Italien n’est pas devenu l’un des joueurs majeurs des années 1970. Avant de s'éteindre, samedi dernier, des suites d'un cancer, à l'âge de 72 ans, Ezio Vendrame avait pris le temps de consommer la vie par les deux bouts.

1

« Pas facile de satisfaire tant de vagins »

« Les lundis étaient des jours de repos pour les footballeurs, mais pas pour moi : c’était mon jour le plus chargé. Ma maison ressemblait à un cabinet de gynécologie. »

« Celui qui ne se branle pas est malade »

Article tiré du So Foot n°94 (2012)

Par Lucas Duvernet-Coppola

Tous propos recueillis par LDC, sauf ceux d’Ezio Vendrame tirés de son livre Se mi mandi in tribuna, godo, publié chez Edizioni Biblioteca dell’immagine (2003)

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un jour de printemps 1976, à deux journées de la fin du championnat de troisième division italienne, Padoue, emmené par son capitaine Ezio Vendrame, reçoit la Cremonese. Les locaux n’ont plus rien à gagner ni à perdre d’un championnat qu’ils finiront quoiqu’il arrive au milieu de tableau. La Cremonese, elle, a besoin d’un point pour se sauver. Un accord est trouvé en coulisses entre les dirigeants des deux équipes : il n’y aura pas de vainqueur. Le match a la fadeur des rencontres arrangées. Le public se rend compte de la supercherie, et se met à siffler les vingt-deux acteurs. Insupportable pour Vendrame, qui décide d’ «» : «» . À la fin du match, Vendrame apprend qu’un supporter est mort d’un infarctus devant ses pitreries. Sa réaction : «» .Sévère, mais juste. Car Vendrame jouait surtout pour les spectateurs en quête d’aventure. Un jour, il marque directement sur coup de pied de coin, après s’être mouché dans le drapeau du poteau de corner et avoir annoncé aux spectateurs derrière lui qu’il allait marquer. Un autre, il met un petit pont à l’idole Gianni Rivera à San Siro. En réalité, tout est presque trop facile pour celui qui fut recruté après «» par l’Udinese à 13 ans, alors qu’il était en vacances dans le Frioul avec les autres pensionnaires de l’orphelinat où ses parents, trop occupés à lutter contre le sort que la vie leur avait réservé, l’avaient placé à ses sept ans. Tellement facile qu’à l’aube de la saison 1974, l’Inter, voyant en lui le nouveau Mario Kempes, pensa un moment à le recruter. Hélas, entre les très grands joueurs et Ezio Vendrame, il y avait une grosse différence : le mode de vie. Et c’est ainsi que Vendrame passa l’essentiel de sa carrière entre les équipes mineures et les divisions inférieures. «, déclara-t-il un jour, à la fin de son barouf.» Giampiero Boniperti, dont le palmarès en tant que joueur puis président de la Juventus laisse à penser qu’il s’y connaît un peu en football, ne dit pas autre chose : «» .Mais Vendrame avait surtout une tête à faire le cul. L’ancien ailier gauche Renato Faloppa, qui a partagé la chambre du personnage lors des mises au vert à Vicenza, se souvient que dans leur repaire, «» . Souvent, une guitare encombre le lit. Sinon, c’est qu’une femme est déjà sous les draps. La grande affaire de la vie d’Ezio Vendrame reste en effet le sexe. Après avoir expérimenté précocement la masturbation à l’orphelinat, le hippie se découvre très vite une inclination pour l’amour physique. «» , écrira l’ancien fantasque dans son autobiographie.Avant de détailler un peu ses semaines : «» . À l’occasion d’un tournoi d’avant-saison joué en Angleterre, Vendrame profite de son temps libre pour aller acheter des. Plus tard, en 1976, alors que le libertin porte le maillot du Napoli et qu’il est à l’aéroport avec ses coéquipiers pour aller jouer à Cagliari, le joueur voit son entraîneur parler avec une femme magnifique. Arrivé en Sardaigne, Vendrame aperçoit la fille dans l’hôtel des joueurs, et l’accoste. Énervé par ce comportement, le coach décide de mettre son joueur sur le banc. Mauvaise décision : «» .L’histoire d’Ezio Vendrame pourrait être celle d’un gâchis. En réalité, c’est celle d’un type qui se satisfait de ne «» . D’autant qu’Ezio Vendrame n’aimait pas assez le football, cette «» , pour s’y consacrer pleinement. En 1971, alors qu’il joue à Vicenza depuis seulement trois mois, le joueur est invité avec Giussy Farina, le président du club, à une réunion d’un groupe de supporters. Le dîner à peine fini, deslui demandent de faire un discours. «se souvient Farina."Vous êtes fous, je sais seulement tirer dans un ballon. Je ne suis pas un chirurgien qui sauve des vies, ni un ouvrier qui doit se bouger le cul pour arriver à la fin du mois. J’ai de la chance, et c’est pour cela que je ne vous comprends pas. Trouvez autre chose à faire le dimanche ! Allez voir un beau film, lisez un livre, restez chez vous et baisez ! Nous ne pouvons pas vivre seulement de football" » . Une fois les crampons raccrochés, l’ancien Casanova amateur de marijuana s’est transformé en poète rural, peintre bucolique, et modèle pour ses amis photographes - il posait nu, évidemment. Certains jours, Vendrame se pliait aussi à entraîner une équipe de gamins de sa région, dans le Frioul. À ses ouailles, l’ancien professionnel expliquait que «» .