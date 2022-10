Exclusif : non, Barnabé n’a jamais travaillé chez So Foot

Vidéo

(17e minute de la vidéo en tête d'article)

tu travailles toujours bien à sofoot ? — Amixem (@_Amixem) October 10, 2022

C’est l’affaire qui agite le petit monde des ordinateurs et des téléphones intelligents. Vous vous demandez pourquoiest LA phrase du jour ? Non, pas forcément ? Bah on vous l’explique quand même.La dernière vidéo de McFly et Carlito a été le théâtre d’un échange magique entre le YouTubeur Amixem et Barnabé Melaine . En gros : ils ne se sont pas vus depuis leurs études à Nantes il y a une dizaine d’années et quand Amixem veut prendre des nouvelles de Barnabé dans la conversation, il tape légèrement à côté en lui demandant. Réponse de Barnabé :. Fou rire sur le plateau.Face au déluge de notifications auquel nous avons du faire face ce lundi matin à la rédaction, nous avons décidé de mobiliser la cellule enquête de So Foot – oui, oui, celle qui fait trembler les institutions –. Durant des heures, on a fouillé, fouiné dans les demandes de stages de 2012, retourné nos archives et a priori, Barnabé a raison. Mais, parce qu’on a le goût de l’investigation et de l’information chevillé au corps, c’était quand même important pour nous de faire le point avec lui.Quand on était en école de communication ensemble, je partais faire mon stage au FIVE, entreprise qui propose notamment la possibilité de faire une partie de foot à 5 entre amis ou collègues. Avec le temps et l'oubli, il a du faire un raccourci là-dessus !J'ai bien fait travailler ma mémoire, j'ai revu mon CV et je peux vous dire que je n'ai jamais bossé chez vous !Très bonne question ! A laquelle je n'ai malheureusement pas la réponse, la vie est faite de rencontres, et on ne s'est pas encore croisés pour le moment !Eh bien, du coup, j'ai bossé au FIVE pendant plusieurs années. Je leur passe le bonjour s'ils lisent ces quelques lignes. Une vraie bonne expérience, tant pro que perso ! J'ai ensuite bossé dans d'autres boites et je tente de me lancer dans la photo, de sport particulièrement. Petite autopromo, vous pouvez me suivre ici : Table de Marque Ecoutez, on peut en parler avec grand plaisir, j'en profiterai pour vous parler des exploits du Stade Lavallois !