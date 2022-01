EXCLU : 110€ offerts DIRECT chez Winamax pour parier ce week-end !

Pendant moins d'un mois, Winamax offre un bonus EXCLU sur SoFoot. De quoi miser sereinement sur ce gros week-end de foot

NOUVEAU BONUS : 110€ offerts directement en EXCLU

Exemples de ce bonus en fonction du montant de votre 1er dépôt

Déposez 110€ et misez directement avec 220€ !

Pour récupérer vos 110€ de Bonus, c'est très simple :

Sur quoi miser votre Bonus EXCLU ce week-end ?

Profitez de 110€ offerts direct en EXCLU chez Winamax

Profitez de 110€ offerts direct en EXCLU chez Winamax

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Jusqu'au 6 février seulementvous offre directement 110€ en EXCLU sur SoFOOT grâce à son partenaire paris sportifs RueDesJoueurs.Ce bonus est simple : Winamax vous doubleaprès inscription jusqu'à 110€ (au lieu de 100€).- si vous déposez 50€, Winamax vous offre direct 50€ et vous avez donc 100€ pour miser.- si vous déposez 110€, Winamax vous offre direct 110€ et vous avez donc 220€ pour miser.- Winamax vous offre le double votre 1er dépôt jusqu'à 110€- Déposez par exemple 110€ et misez avec 220€ !- Misez par exemple de 110€ sur un match (Peu importe le résultat, vous avez 110€ de paris gratuits pour continuer à miser !)- Ou Misez par exemple vos 110€ déposés (+ les 110€ offerts) sur votre 1pari- Vous bénéficiez en + de 500€ de bonus pour jouer au pokerVous pouvez par exemple parier sur la victoire dud'un duo Benzema-Vincius en feu, en SuperCoupe d'Espagne, face à l'Athletic Bilbao, pour tenter de remporter- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 110€.- Déposez par exemple 110€ et misez avec 220€ !- Misez par exemple vos 110€ déposés (+ les 110€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(352€ - les 110€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.Ou vous pouvez par exemple parier sur la victoire deà la maison face à Leeds en championnat, exactement comme en FA Cup il y a quelques jours, pour tenter de remporter- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 110€.- Déposez par exemple 110€ et misez avec 220€ !- Misez par exemple vos 110€ déposés (+ les 110€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(360€ - les 110€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.