EXCEPTIONNEL : 120€ offerts en CASH au lieu de 100€ chez Winamax !!!

Votre 1er pari est remboursé en CASH jusqu'à 120€ au lieu de 100€ de ce vendredi jusqu'à mercredi inclus. Une EXCLU réservée à certains chanceux, dont les lecteurs de SoFoot

Offre spéciale : 120€ au lieu de 100€ chez Winamax

Comment obtenir votre bonus de 120€

Quelques exemples de paris possibles pour utiliser votre bonus en CASH

1. Si vous effectuez un pari simple sur les matchs de C1 :

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 120€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 120€ directement sur votre compte bancaire

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 120€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 120€ directement sur votre compte bancaire

2. Pour les paris combinés, cela peut donner ça :

Profitez d'un 1er pari remboursé en CASH de 120€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 120€ directement sur votre compte bancaire

3. Enfin, vous pouvez aussi profiter de 120€ remboursés en CASH en mode My Match :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Winamax vous offre(au lieu de 100€) du vendredi 20 novembre au mercredi 25 novembre (jusqu'à 21h).Cette promotion fonctionne si vous faites un pari incluant au moins un pari 1N2 sur l'un des 16 matchs de la 4journée de C1, qui aura notamment au programme PSG - Leipzig, Rennes - Chelsea et OM - Porto.Vous pouvez en profiter sur :- un match simple (par exemple PSG - Leipzig)- dans un combiné avec 1 match (ou plus) de C1 accompagné d'autres matchs de votre choix.- sur un My Match (vous faites la combinaison de paris de votre choix sur un seul match).- Effectuez un premier dépôt (minimum 15€).- Placez votre 1pari de 120€ sur un match simple de Ligue des champions, sur un MyMatch ou sur un pari combiné qui contient au moins un match de Ligue des champions.- Si votre pari est perdant,jusqu'au 25 novembre seulement- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 120€- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€jusqu'au 25 novembre seulement- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 120€- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€Vous pouvez par exemple combiner uniquement des matchs de C1- Vous avez le droit à un premier pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 120€- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce combiné pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 120€ vous sont totalement remboursés en CASHVous pouvez rajouter un ou plusieurs matchs de championnat ce week-end (ou même du tennis par exemple), et vous profiterez quand même de 120€ remboursés en CASH !Prenez par exemple la victoire de la Juve à domicile contre Cagliari en Serie A samedi soir, et ajouter là aux matchs précédentsOu prenez juste un match de C1 et ajoutez-le à votre combiné du week-end !Le mode MyMatch vous permet de créer votre pari sur-mesure en choisissant plusieurs sélections sur un même match de football (buteurs, score exact, résultat à la mi-temps, nombre de buts…).