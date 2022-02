Everton signe Dele Alli et Donny van de Beek sur le gong

Donny van de Beek is a Blue! ?✍️ pic.twitter.com/Aiv8PfFT3Z — Everton (@Everton) January 31, 2022

FP

C'est un club de foot ou un centre de réinsertion ?Jusqu'au bout de la nuit, les clubs n'ont cessé de chercher à dénicher la perle rare qui pourrait faire basculer leur mercato hivernal de. Everton a fini par trouver en ce 31 janvier et lesont jeté leur dévolu sur Donny van de Beek et Dele Alli, tous les deux dans un cul de sac respectivement du côté de Manchester United et Tottenham. L'international anglais arrive gratuitement jusqu'en juin 2024 alors que le Néerlandais est en prêt (visiblement sans option d'achat). Le nouveau club de Frank Lampard (également annoncé hier) s'offre deux noms sur le déclin pour tenter de quitter la piteuse seizième position occupée actuellement.À 25 ans, la carrière d'Alli s'essoufflait et le milieu de terrain desn'entrait plus dans les plans du club et d'Antonio Conte, qui pourraient au passage récupérer une jolie somme d'argent si le joueur performe à nouveau (jusqu'à 35 millions selon les bonus), écrit le. Même topo pour DVDB (24 piges), qui après ses coups d'éclat avec l'Ajax n'a jamais réussi à s'imposer à Old Trafford depuis son arrivé à l'intersaison 2020, que ce soit sous les ordres d'Ole Gunnar Solskjær, Michael Carrick ou Ralf Rangnick.À deux doigts de faire signer Jean-Kévin Augustin