Everton arrache un succès miraculeux face à Newcastle

Pendant ce temps-là à Goodison Park, un mec s’est attaché au poteau pendant Everton vs Newcastle .. pic.twitter.com/7wMX9GDPVx — PLFrance_ (@PLFrance_) March 17, 2022

Everton (4-2-3-1) : Begović - Coleman, Holgate, Keane, Godfrey - Abd. Doucouré, Allan - Iwobi, Gordon (Townsend, 90e+15), D. Gray (Calvert-Lewin, 76e) - Richarlison (A. Gomes, 88e). Entraîneur : Frank Lampard.



Newcastle (4-3-3) : Dúbravka - Krafth (Manquillo, 90e+3), Schär, Burn, Targett - Willock, Guimarães, Joelinton - Almirón (Saint-Maximin, 71e), Wood, Fraser (J. Murphy, 85e). Entraîneur : Eddie Howe.



Everton respire, et c'est peu de le dire.En grande difficulté en bas de classement de Premier League, Everton a livré une nouvelle prestation famélique face à Newcastle, mais est tout de même parvenu à arracher un succès crucial dans la course au maintien (1-0).Après un premier acte pas déplaisant dans les faits, mais sevré d'occasions franches, hormis une tête enlevée de Wood côté(28), l'attention de Goodison Park se déplace sur le montant droit d'Asmir Begović, où un spectateur est parvenu à s'attacher... Par le cou. Il faudra plus de cinq minutes et notamment une énorme pince coupe-boulons au personnel du club pour libérer l'individu, flegmatique, mais au bord de l'étouffement.La veille, en Premier League, un autre jeune homme s'était lui aussi attaché à un poteau (tout en restant assis) lors de Liverpool-Arsenal et avait arboré le même message politique « Stop oil » , histoire de critiquer la dépendance énergétique de la planète au pétrole et autres énergies fossiles. De retour aux affaires, les 22 acteurs ne sont pas aussi créatifs que le militant, mais Allan trouve tout de même le moyen de découper Allan Saint-Maximin et de se faire expulser (83). Alors que Martin Dúbravka (devant le très remuant Anthony Gordon) répond à l'arrêt de Begović face à Joe Willock, le temps additionnel de 14 minutes (!) voit Calvert-Lewin régaler Alex Iwobi, qui n'a plus qu'à glisser astucieusement la sphère hors de portée du rempart slovaqueAprès un dernier sauvetage de l'épaule de Michael Keane, lesjubilent grâce à leur contre éclair et atteignent l'impressionnant total de six points pris en 2022.