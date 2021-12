Everton retombe dans ses travers à Crystal Palace

Crystal Palace (4-3-3) : Guaita - Ward, Tomkins, Guehi, Mitchell (Clyne, 90e) - Hughes (Schlupp, 74e), Kouyaté, Gallagher - Ayew, Zaha, Édouard (Benteke, 74e). Entraîneur : Vieira.



Everton (4-2-3-1) : Pickford - Coleman, Holgate, Keane, Godfrey - Doucouré, Delph (Gordon, 58e) - Townsend, Gomes, Gray - Richarlison (Rondon, 58e). Entraîneur : Benítez.

Un rebond contre Arsenal, et...... Et rien. Après avoir battu les, un succès qui faisait suite à trois défaites consécutives et huit matchs d'affilée sans victoire, Everton s'est de nouveau cassé la gueule sur le terrain de Crystal Palace lors de la seizième journée de Premier League. Un revers qui fait tomber lesau quatorzième rang du classement et qui fragilise grandement Rafael Benítez, alors que la bande de Vieira remonte de son côté en douzième position.Contrairement à son confrère, l'entraîneur français peut en tout cas être fier de ses joueurs et surtout de leur première période. Car avant la pause, ce sont bien lesqui se sont montrés les plus convaincants. Ayew et Zaha ont d'abord testé les gants de Pickford, avant que Gallagher n'ouvre le score d'une jolie frappe à l'approche de l'entracte. À l'heure de jeu, Tomkins a ensuite breaké à la suite d'un coup franc, tandis que Rondón a donné un peu d'espoir aux visiteurs. Insuffisant toutefois pour éviter le zéro pointé malgré une ultime opportunité pour Townsend, Gallagher s'offrant même un doublé dans le temps additionnel.Bientôt un nouveau membre, dans le gang de Puel.