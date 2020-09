Everton poursuit sa balade à Palace

68

Guaita - Mitchell, Sakho, Kouyaté, Ward - Eze (Batshuayi, 74e) McArthur (Riedewald, 88e), McCarthy, Townsend - Zaha, Ayew (Benteke, 82e). Entraîneur : Roy Hodgson.

Pickford - Digne, Keane, Mina, Coleman - Allan, Gomes (Sigurðsson, 76e) Doucouré - Richarlison (Davies, 90e), Calvert-Lewin, Rodriguez (Iwobi, 86e). Entraîneur : Carlo Ancelotti.

Reçu trois sur trois. Impeccable et appliqué, Everton a enchaîné à Crystal Palace, ce samedi, un troisième succès de rang cette saison en championnat. Une première pour le club depuis 1993-1994.Parce que la venue de James Rodriguez a ravivé les ambitions d'un club ensommeillé, Carlo Ancelotti avait brandi cette espérance qui sonnait comme un avertissement : «» Message entendu. Le Colombien confirme son début de saison prometteur d'entrée à Selhurst Park, en s'illustrant à l'avant-dernière passe du but de Calvert-Lewin, artificier létal en ce début de saison avec déjà cinq réalisations au compteur et premier joueur à Everton à marquer lors des trois premières sorties depuis Naismith en 2014-2015. Palace, qui n'a plus gagné contre son adversaire depuis onze matches d'affilée, patine. Et s'en remet à un corner de Townsend et un coup de casque de Kouyaté pour se remettre la tête à l'endroit.Avant que Joel Ward n'honore bien malgré lui sa 250apparition avec lesd'une main cruelle dans la surface, punie sur penalty par Richarlison. Pieds sur le cuir, les partenaires de Doucouré et Digne maîtrisent les débats sans sourciller devant un Zaha esseulé en face. Les hommes de Roy Hodgson, dépourvus d'idées, s'époumonent tant bien que mal aux abords de la surface. En vain. La formation de Liverpool s'escrime simplement à bien défendre tandis que les minutes s'égrènent une à une jusqu'au coup de sifflet final.Le message envoyé se veut limpide en ce début de campagne : l'ambition est bien de retour à Everton.