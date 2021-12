Everton-Newcastle reporté

???? ??? #NUFC's trip to Goodison Park to face Everton on Thursday has been postponed due to Covid-19 cases and injuries amongst the Magpies’ first team squad. — Newcastle United FC (@NUFC) December 28, 2021

Un de plus sur la liste.À la veille de la Saint-Sylvestre, Newcastle était censé se déplacer sur la pelouse d'Everton pour le compte de la vingtième journée de Premier League. Mais une fois de plus, la Covid-19 fait des siennes outre-Manche et la rencontre a officiellement été reportée ce mardi soir. Dans un communiqué, lesexpliquent qu' «» , en plus de joueurs déjà blessés, ce qui a contraint le club à demander le report du match face auxAucune nouvelle date n'a encore été annoncée pour le moment mais la Premier League s'embourbe de plus en plus dans une situation délicate. Prévus ce mardi, Arsenal-Wolverhampton et Leeds-Burnley ont aussi été déplacés à cause de l'épidémie et les dirigeants anglais vont devoir se creuser la tête pour trouver des créneaux pour toutes ces équipes dans un calendrier déjà bien chargé.Résolution pour 2022 : des protocoles Covid plus clairs en Premier League ?