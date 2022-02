Everton gagne enfin, Brighton poursuit son chemin

ToffeesL'ère Frank Lampard à Everton est enfin lancée, en Premier League. Dans le match de la peur entre le quinzième (Leeds) et le seizième (Everton) du championnat à Goodison Park, ce sont lesqui ressortent de cette rencontre avec un peu moins de sueur sur la tempe et une victoire (3-0), la première de Frank Lampard en Premier League sur son nouveau banc et la première tout court depuis plus de deux mois pour Everton . L'ancien coach de Chelsea peut d'ailleurs remercier ses défenseurs Seamus Coleman, buteur au terme d'une superbe action collective, et Michael Keane, qui a fait mouche d'un coup de casque puissant sur corner. Pas aidé par la blessure de Stuart Dallas juste avant l'ouverture du score (9), Marcelo Bielsa a bien tenté un coup de poker en effectuant ses deux derniers changements dès la mi-temps. Mais malgré une petite amélioration dans le contrôle du terrain, lesn'ont jamais été en mesure d'inquiéter Jordan Pickford qui gratte unbienvenu (le premier depuis quatre mois). Pire, Richarlison a enfoncé le clou en fin de rencontre d'une frappe du gauche bien placée. Belle opération d'Everton, qui en profite pour revenir à un point (23 contre 22) de son adversaire du jour.SeagullsLescontinuent de voler, en championnat. Légèrement décroché dans la course à la Ligue des champions, Brighton n'en reste pas moins l'une des équipes les plus séduisantes de Premier League cette saison. Sa dernière victime ? Watford, qui a subi la loi de Neal Maupay, auteur d'une reprise de volée somptueuse pour débloquer la rencontre juste avant la pause. Loin d'abdiquer, lesont même eu les opportunités pour revenir à hauteur. Notamment sur une mine d'Emmanuel Dennis, venue s'écraser sur la barre de Robert Sánchez (64). Mais dominés (35 à 65% de possession pour Brighton, six tirs à onze) malgré la rentrée d'Ismaïla Sarr en seconde période, Ben Foster et ses coéquipiers ont finalement craqué sur un corner cafouillé en fin de rencontre qui a profité à Adam Webster. Neal Maupay dans un club dul'an prochain, ça ne tente personne ?Samedi après-midi de sieste, au Brentford Community Stadium. Quinze tirs, seulement cinq cadrés et surtout une impression qu'aucune des deux équipes n'avait l'énergie pour aller s'imposer. Résultat : un 0-0 tout triste, entre deux équipes englués dans le ventre mou (lespointant au quatorzième rang avec 24 points, tandis que lescomptent deux rangs et deux unités de plus). Les hommes de Patrick Vieira auraient néanmoins pu faire la différence en fin de rencontre, mais la poussette subie par Wilfried Zaha dans la surface adverse n'a pas été jugé suffisamment importante pour un penalty selon la VAR (90+1). Quelques instants plus tard, Conor Gallagher a eu la balle de match. Mais sa frappe, à vingt mètres de la cage des, a terminé dans les gants de David Raya (90+5).