Everton explose West Ham, Manchester United coule Brighton

Everton (4-3-3) :Pickford - Kenny (Coleman, 42e), Keane, Digne, Nkounkou - Sigurðsson, Allan (Doucouré, 69e), Delph - James, Calvert-Lewin, Richarlison (Iwobi, 61e). Entraîneur : Carlo Ancelotti.



West Ham (4-2-3-1) : Randolph - Johnson, Balbuena, Rice, Cresswell - Noble, Snodgrass - Yarmolenko, Lanzini, Anderson - Haller. Entraîneur : Alan Irvine.

Brihgton (3-4-3) : Steele - White, Dunk, Burn (Sanders, 81e) - Veltman, Molumby, Groß, Bernardo - Jahanbakhsh (Maupay, 50e), Gyökeres (Trossard, 63e), Mac Allister. Entraîneur : Graham Potter.



Manchester United (4-2-3-1) : Henderson - Dalot, Bailly, Lindelöf, Williams - McTominay, Fred (Lingard, 81e) - Mata, Van de Beek, James (Pogba, 69e) - Ighalo (Rashford, 69e). Entraîneur : Ole Gunnar Solskjær.

Sur un petit nuage.En grande forme en ce début de saison, Everton se présentait ce mercredi avec bien plus de certitudes que son adversaire londonien de West Ham United. Et cela s'est vu, dès les premiers instants du match, globalement dominés par les. De fait, les hommes de Carlo Ancelotti se montrent inspirés dans le jeu et sont récompensés de leurs efforts dès la 11minute grâce à Calvert-Lewin, auteur de son sixième but de la saison (1-0, 11). Pas dangereux offensivement, West Ham ne réussit pas à sortir la tête de l'eau et subit la domination du club de Liverpool.Mais au retour des vestiaires, il ne suffit à West Ham que d'un éclair de génie bienvenu pour revenir au score : bien servi par Anderson à l'entrée de la surface, Snodgrass balance une ogive du gauche dans le but de Pickford (1-1, 47). Pas de problème pour Everton, qui passe la seconde dans l'intensité et au score, à la faveur d'une frappe de Richarlison déviée dans son but par Rice (2-1, 56). Problème : Everton perd coup sur coup Richarlison et Allan, si bien que Brighton semble en mesure de revenir. Caramba, encore raté, car Calvert-Lewin finit par enterrer définitivement les espoirs des(3-1, 77) et même par enfoncer le clou (4-1, 83).Calvert-Lewin Ballon d’or.Mata.Auteur d'un début de saison relativement inégal, Manchester United se devait de se rassurer face à Brighton Hove Albion en ce mercredi soir. Et au cours de la première mi-temps, la hiérarchie est respectée, car lesmonopolisent le ballon et se procurent les meilleures occasions. Si lesparviennent parfois à contrer, ils ne parviennent jamais à inquiéter Henderson, titularisé à la place de De Gea dans les buts mancuniens. Solides et disciplinés en défense, les joueurs de Graham Potter finissent néanmoins par craquer juste avant le retour des vestiaires : la faute à McTominay, buteur à la réception d'une transmission d'un Mata intenable.Au retour des vestiaires, pas de réel changement de physionomie. Manchester United continue de dérouler, tandis que Brighton continue de subir. Côté, un Mata particulièrement en vue fait le jeu, et si ses coéquipiers peinent un temps à faire le break, ils finissent cependant par trouver la lumière dans les derniers instants : le meneur de jeu espagnol parachève d'abord sa belle performance d'un but (0-2, 73), avant que Pogba, tout juste entré en jeu, plante lui aussi et rappelle pourquoi il est en mesure de revendiquer une place dans le onze mancunien (0-3, 80). Le score ne bougera plus : une bonne chose de faite pour United.