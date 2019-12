Everton et Watford s'imposent, pas Palace

21

FC

Et un, et deux, et trois zéro. Sauf qu'à Watford, on ne se bat pas pour devenir champion du monde mais pour conserver sa place dans le championnat anglais. La donne est identique pour Aston Villa, qui fait une très mauvaise opération en se faisant fesser chez un concurrent direct pourtant réduit à dix à l'heure de jeu après un deuxième carton jaune pour faute « intelligente » de Mariappa. Deenay, au rebond et sur penalty, se charge d'envoyer deux claques avant que Sarr ne fasse hurler de douleur les visiteurs sur un service de Capoue. Et un, et deux points de retard seulement sur l'adversaire du soir pour les locaux.Qui a osé croire qu'il n'y aurait pas de tremblement de filet, dans cette rencontre ? Si rien n'a été marqué avant la pause, Southampton et Crystal Palace se sont réveillés après l'entracte. Tomkins a d'abord profité d'un judicieux coup franc de Milivojević pour faire rebondir son coup de casque sous la barre transversale (rentrante), puis l'inévitable Ings lui a répondu à un quart d'heure du terme en exploitant une horrible passe en retrait de l'ennemi. Place au thé... ou à la bière.Serait-ce l'arrivée d'Ancelotti qui fait tant de bien à Everton ? En tout cas, lesn'avaient jamais enchaîné deux succès consécutifs en championnat, cette saison. Chose faite depuis l'arrivée de l'entraîneur italien, avec une nouvelle victoire à Newcastle qui leur permet de monter au dixième rang. Grâce à qui ? Grâce à Calvert-Lewin, auteur d'un doublé (ouverture du score en première période suite à un coup-franc mal repoussé, puis deuxième réalisation sur un service parfait de Richarlison en seconde) malgré l'égalisation en demi-volée de Schaär entre-temps. Bonnes fêtes, Carlo !