« J'espère que Florent Balmont voudra bien me donner son maillot »

Evan Rouvière joue au FC Limonest, club de National 3, reste sur 3 buts en 4 matchs et disputera ce mardi soir un 8e de finale contre Dijon, pensionnaire de Ligue 1. Entretien avec un attaquant de 25 ans formé à l'OL qui a, un beau jour, marqué un tir au but contre le Bayern Munich. Avec son mauvais pied.

Propos recueillis par Chad Akoum

Oui, mon père était diabétique, il a subi une opération pour une double greffe. L’opération s’est vraiment bien passée, on attendait juste qu’il se réveille. L’attente était interminable, j’avais quand même pris la décision de jouer pour me changer les esprits. Il se trouve que je marque un triplé effectivement ce jour-là, et comme un symbole, on apprend à la fin du match qu'il s’est réveillé. Je n'ai pas fait de célébration particulière après mes buts, j’avais surtout une boule au ventre à la fin du match, mais fort heureusement, il s’est réveillé.Oh, on était encore jeunes à cette époque ! Pour être franc, je ne savais pas du tout comment tirer ce fameux tir au but. Je me suis donc rappelé qu’à l’entraînement, on s’amusait à frapper du gauche parce qu’on disait qu’on était plus concentré et appliqué. Donc pour faire flipper un peu mes coéquipiers, je me suis lancé et boum. Sache que ce n’était absolument pas prémédité, j’ai agi sur le coup, c’était un petit kif perso, on va dire !Oh, eh bien pour ma part, je vais être sincère, mais je ne vois pas de grande différence, je le prépare exactement de la même façon qu’un autre match, étant donné que je ne suis pas du tout stressé de nature. Mais oui, la journée est assez spéciale, on se met au vert dans un hôtel, il y a des journalistes partout. C’est juste le contexte qui change.Un petit café pour se mettre en forme ! Il ne fallait pas trop traîner puisqu'on s’est donné rendez-cous à 9h au terrain annexe.Ouais, clairement, on peut dire ça ! Surtout avec Alphou (Alphousseyni N’Diaye). On trouve qu’il est beaucoup sous l’œil des caméras, celui-là ! Il faut qu’il redescende un peu.Un qu’on vise en particulier ? Pas particulièrement, on voit tout ça à la vidéo, leur schéma tactique, leur système de jeu. Mais à titre personnel, je me méfie surtout de Florent Balmont. Eh, mine de rien, 39 ans et toujours là, le vétéran !Clairement, j’ai trop de respect pour lui, c’est une idole de carrière comme on peut dire. La longévité qu’il a, franchement, c’est beau. Depuis que je suis dans le monde du foot, j’ai l’impression de le voir à la télé pour tout te dire ! J'espère qu'il voudra bien me donner son maillot à la fin du match.Franchement, pas à ce point-là. Une qualification, oui clairement, une fois qu’on posera tous les pieds sur le terrain, on va donner tout ce qu’on a au plus profond de nous-mêmes. On va lutter de la première à la quatre-vingt-dixième minute. Après, une séance de pénos, je ne pense pas que ça se travaille particulièrement.Pas ce soir ! Mais pourquoi pas retenter un autre jour ?Personnellement, je ne travaille pas, mais mes parents tiennent une boulangerie, donc je n’hésite pas à aller leur filer un petit coup de main de temps à autre. L’entraînement chez nous ne se déroule que le soir, les autres ont un job qui leur occupent la journée. Souvent, moi, je vais voir des collègues, on discute, on a clairement moins la pression que des grosses écuries de Ligue 1.On peut dire ça, ouais ! Je pense clairement être arrivé à maturité. Il n’y pas vraiment de secret : même en amateur, on se doit d’être rigoureux à l’entraînement et d’adopter une bonne hygiène de vie.Pas du tout. C’est ce que j’aime dans le foot et plus particulièrement en Coupe de France : des rencontres improbables entre des pros et des amateurs. Ça permet à certains pros justement de ne pas se déconnecter et de se souvenir qu’ils ont souvent été amateurs avant de basculer.Entre nous, une petite déception quand même, il restait Marseille, on aurait aussi apprécié les jouer, car c'est un club un peu plus prestigieux. Mais ça n’a duré que cinq minutes parce que tout de suite après, l’excitation est revenue et on savait d’ores et déjà que ce serait un match de gala pour nous.Là, on est à l’hôtel. On a fait une reconnaissance de terrain ce matin, on va manger un petit bout tout à l’heure. Après, une petite sieste est prévue au programme pendant deux heures. Une séance vidéo conclura l’après-midi avant de prendre la direction du stade.Je te rassure, pas de dinguerie au programme ! Non, ce sera surtout un immense sentiment de fierté parce que je connais la qualité de notre groupe, je sais qu’on travaille dur au quotidien, nos efforts méritent clairement de porter leurs fruits.Pas de score précis, je ne veux pas porter l’œil à mon équipe, mais je vois une qualification nette et sans bavures, ça je te le dis ! On a très, très, très faim !