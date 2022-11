Ligue Europa : Arsenal et Fenerbahçe en 8es, la Roma barragiste

Tous les résultats

Malheureusement pour le Stade rennais, Fenerbahçe a fait le taf.En déplacement sur la pelouse du Dynamo Kiev, les Turcs sont allés chercher la première place du groupe B lors de la sixième journée de Ligue Europa en battant assez aisément des Ukrainiens éliminés de toute compétition européenne (grâce, notamment, à deux buts inscrits en première période). Même récompense pour Arsenal, lesayant battu Zurich sur une réalisation de Tierney au quart d'heure de jeu. Souhaitant mettre la pression sur les Anglais avec une victoire tranquille acquise à Bodø/Glimt (tremblements de filets signés Sampsted contre son camp, puis Bakayoko), le PSV Eindhoven doit se contenter des barrages.Du côté de la poule C, une grosse surprise a failli voir le jour : menée jusqu'à la 54, la Roma a dû s'en remettre à un doublé de Pellegrini sur penalty pour éviter le piège tendu par Ludogorets. Celui-ci a ouvert le score via Rick peu avant la pause, a achevé la rencontre en infériorité numérique (expulsion de Verdon sur la fin) et termine troisième juste devant des Romains qualifiés pour les barrages. Pendant ce temps-là, le Betis de Fekir (qui a enfoncé le clou, dans le temps additionnel) a pu compter sur un doublé de Ruibal dans le premier acte contre Helsinki pour terminer avec seize points et aucune défaite (contre cinq victoires, et un nul). Enfin, Berlin a remporté le duel des Unions en plantant dès la sixième minute par Michel pour vaincre les Belges de la Saint-Gilloise et verra donc les seizièmes de finale de C3. Au contraire de Braga, reversé en C4 malgré son succès plutôt aisé sur un Malmö achevant sa tournée avec un zéro pointé au compteur.