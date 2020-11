EuroMillions : 178 millions d'€ à gagner + 1 millionnaire garanti ce mardi

Toujours pas gagné depuis la mise en jeu du Super Jackpot, la cagnotte de l'EuroMillions est à 178 millions d'euros ce mardi 1er décembre !!!

EuroMillions du mardi 1er décembre 2020 : 178 Millions d'€

Vous voulez faire votre grille d'EuroMillions en ligne ?

Jouez à EuroMillions en ligne ce mardi 1er décembre !

Pour jouer en ligne sur FDJ.fr, c'est très facile :

Résultats Euro Millions du mardi 1er décembre 2020

Le cagnotte de l'est àen ce. Si vous remportez cette somme, vous allez devenir le plus grand gagnant de l'histoire et surtout vous aurez les moyens d'assurer l'avenir de votre descendance sur plusieurs générations.En plus de cette cagnotte, le jeu MyMillion va rendre forcémentEn validant une grille EuroMillions, vous obtenez automatiquement un code My Million (1 grille = 1 code, 2 grilles = 2 codes, etc.).et vous pourrez valider vos grilles en quelques clics.Pour jouer en ligne aux jeux de la FDJ, il n'y a qu'une seule adresse,, qui est le site officiel de la Française des jeux et le seul site Internet à permettre aux joueurs de faire leurs grilles d'Euro Millions®, LOTO® et Super LOTO® en quelques clics depuis leur ordinateur.- Créez ensuite votre compte joueur en quelques minutes.- Faites un dépôt (minimum 5€).- Validez vos grilles Euro Millions® pour ce tirage exceptionnel(une grille d'Euro Millions® ne coûte que 2,50€ + 1€ si vous rajoutez l'option Étoile+ qui permet de gagner dès une seule étoile trouvée).Vous aurez accès aux, juste après le, OM - Olympiakos.Bonne chance à tous !