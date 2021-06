Euro : qui seront les nouveaux supporters « sympas » ?

Incapable de sortir d'un groupe de qualification dominé par la Suisse et le Danemark, puis éliminée en demi-finales de barrages de Ligue des nations par la Slovaquie, l'Irlande a privé ses supporters d'un nouvel Euro après une édition 2016 restée dans les mémoires. Pire, aucun match cet été ne se déroulera finalement sur le sol irlandais. Résultat, la Green Army se cherche un successeur pour le titre de supporters les plus cool d'Europe.

Irish fans help cyclist through the crowd in France Euro 2016. So this is how they filmed ET ?? #euro2016 pic.twitter.com/2V6ftVY68e — The Football Junkie (@thefootballjunk) June 17, 2016

Les redoublants : Russes et Anglais

Les petits nouveaux : Finlandais et Nord-Macédoniens

La revanche des Scots : les Écossais

Par Maurice de Rambuteau

De Paris à Bordeaux en passant par Lille et Lyon, les Irlandais avaient su multiplier les faits d'armes il y a cinq ans pour venir concurrencer les Islandais et leur clapping ou encore les Nord-Irlandais et leurpour rafler le titre de supporters les plus cool de l'Euro. La police française leur demande de rentrer chez eux ? Ils inventent un chant en son honneur. Une femme et son bébé se retrouvent dans le même wagon de métro qu'eux ? Ils improvisent une berceuse. Ils abîment le toit d'une voiture ? Ils sont des dizaines à glisser des billets par la fenêtre pour dédommager son propriétaire. Un cycliste tente de traverser la foule ? Ils lui font rejouer E.T. avec les moyens du bord.En 2021, dans ce vaste bazar qu'est cet Euro paneuropéen, on a du mal à comprendre où seront les supporters, où ils pourront aller, et combien ils y seront. Reste qu'il y en aura, et que la nouvelle coqueluche de l'Europe du foot se trouve parmi eux. Revue d'effectifs.En voilà qui auront à cœur de se racheter une réputation lors de cette édition de l'Euro. Parce que leur participation à l'Euro 2016 n'a pas été oubliée, mais pas pour la même raison que la. Il suffit d'aller demander aux commerçants marseillais qui ont toujours bien en mémoire les violents affrontements entre Russes et Anglais le 11 juin 2016. Pas de foot ce jour-là, mais un pugilat informe à coups de pintes et de chaises en plastique entre deux hordes d'hommes se trouvant à mi-chemin entre le combattant de MMA et le pilier de comptoir bedonnant. Commentaire blasé de Gary Lineker ce jour-là :Eh bien ça tombe bien : en 2021, lesjoueront leurs trois matchs de poule à Wembley. Les Russes, eux, en joueront deux à Saint-Pétersbourg. Chacun chez soi, et les hippopotames seront bien gardés ? On croise les doigts. L'avantage après un tel Euro, c'est qu'on ne peut que faire mieux.C'est une valeur sûre en compétition internationale : si vous voulez vibrer, allez voir les petits nouveaux. Ceux qui écrivent l'histoire de leur pays rien que par leur présence, chez qui le moindre but déclenche des torrents de larmes.Il y a cinq ans, les novices avaient fait plus que tenir leur rang en tribune. Les Islandais d'abord, qui avaient emmené pas moins de 10% de leur population dans leur valise pour l'Hexagone, faisant raisonner leurpartout où ils passaient. Les Nord-Irlandais, ensuite, qui ont su à la fois remettre au goût du jour Gala le temps d'un été, et s'époumoner toute la compétition pour glorifier un joueur qui n'aura pas joué une seule minute. Avec de tels exemples, on doit dire que la barre est assez haute pour la Finlande et la Macédoine du Nord. Et ça tombe bien : ils ont aussi leurs arguments à faire valoir.Du côté finlandais, on peut s'attendre à du lourd venant du pays le plus heureux du monde selon le classement du très sérieux World Happiness Report . Parce qu'on n'a aucun mal à imaginer les Finlandais beugler- traduction approximative deen finnois - après une nouvelle réalisation de leur buteur maison. Parce que la Finlande affronte son voisin russe qu'elle n'a jamais battu en 109 ans de confrontations, ponctués d'un 0-10 en 1957 ou encore d'un 2-10 en 1978. L'été 2021 sera celui où la Finlande décollera de son front son étiquette de "nation de hockey".Pour la Macédoine du Nord, l'histoire est encore plus belle. Longtemps resté dans l'ombre de la Grèce et de la Bulgarie, le foot macédonien est cette fois seul représentant de la région, alors que ses deux encombrants voisins sont restés sur le carreau des qualifications. Les Lions rouges - le surnom de l’équipe macédonienne - ont réussi à unir toutes les minorités du pays derrière un onze mixte et paradoxalement ultra soudé. Pourquoi les supporters macédoniens sont les plus cool d'Europe ? Pas besoin de long discours, le clip officiel de la sélection parle de lui-même. Parce que rien ne vaut Goran Pandev qui marche devant un fond vert avec un grand sourire sur fond de musique épique.Le coup avait été dur pour le peuple écossais : en 2016, toutes les équipes des îles britanniques se qualifiaient pour l'Euro en France. Toutes ? Non. Un pays d'irréductibles Écossais résiste encore et toujours à la qualification. Résultat, lesde Glasgow voient leurs collègues anglais, gallois ou irlandais s'amuser sans eux. Autant dire que cette année, on risque d'entendre le(à savoir le plus bel hymne d'Europe, un point c'est tout) résonner dans les stades européens. Et quand on sait que le premier voyage des Écossais se fera à Wembley pour une rencontre aux doux airs de Tournoi des Six Nations, on se dit que ça ne peut être qu'exceptionnel. Parce que même s'il a pu sauver l'honneur par moment ces dernières années, le XV du Chardon écossais n'a que trop l'habitude de servir de paillasson à l'équipe anglaise. Cet été, leurs homologues footeux menés par Andy Robertson auront l'occasion de laver définitivement l'affront, sans avoir à subir l'arrogantde Twickenham.