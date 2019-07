Euro Millions 90 Millions à gagner + Loto du Patrimoine 13 Millions à gagner!

Week-end chargé pour la FDJ qui met en jeu un Mega Jackpot Euromillions en ce vendredi 12 juillet 2019 et un Loto du Patrimoine en ce dimanche 14 juillet !

EuroMillions du vendredi 12 juillet : 1 M d'€ à gagner !

Vous voulez faire votre grille en ligne à l'EuroMillions ?

Jouez en ligne ! C'est plus rapide et pratique

Pour jouer en ligne sur FDJ.fr, c'est très facile :

Résultats Euro Millions du vendredi 12 juillet 2019

Loto du Patrimoine à 13 millions d'€ + 20 000€ à gagner

Un gros week-end sur FDJ.fr

Vous voulez faire votre grille d'EuroMillions ou de LOTO en ligne ?

Résultats LOTO® Patrimoine du 14 juillet 2019

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La FDJ nous fait plaisir en mettant en jeu une cagnotte deà l'EuroMillions ce vendredi 12 juillet 2019.Est-ce besoin de préciser que ce Mega Jackpot Euromillions est exceptionnel ?En tout cas, l'heureux vainqueur de la cagnotte deviendra l'et pourra donner sa démission à son patron le lundi.En plus de ce jackpot mis en jeu,via MyMillion.My Million est le nom du code qui vous est automatiquement attribué quand vous validez une grille EuroMillions (si vous faites 2 grilles vous avez 2 codes MyMillion, et ainsi de suite).et vous pourrez valider vos grilles en quelques clics.Pour jouer en ligne aux jeux de la FDJ, il n'y a qu'une seule adresse,, qui est le site officiel de la Française des Jeux et le seul site Internet à permettre aux joueurs de faire leurs grilles d'EuroMillions®, LOTO® et Super LOTO® en quelques clics depuis leur ordinateur.Pas besoin d'aller valider sa grille au tabac, et vous allez même pouvoir retirer très rapidement vos gains, sans vous déplacer, en demandant leur virement sur votre compte bancaire.permet aussi d'avoir accès à des bonus et des promotions exclusifs et de jouer à toute la gamme des jeux de tirage et de grattage de La Française des Jeux (Goal!®, Millionnaire®, CASH®, Bingo Live!®, le KENO®, etc.).- Créez ensuite votre compte joueur en quelques minutes.- Faites un dépôt (minimum 5€).- Validez vos grilles EuroMillions® pour ce tirage exceptionnel(une grille d'EuroMillions® ne coûte que 2,50€ + 1€ si vous rajoutez l'option Étoile+ qui permet de gagner dès dès qu'une étoile est trouvée).N.B : L'option Étoile+ permet de gagner dès qu'une étoile est trouvée (le prix d'une grille avec option coûte 3,50€).Vous aurez accès aux résultats du tirage de cetA l'occasion de la Fête Nationale du 14 juillet,met en jeu un LOTO au jackpot boosté.Ce LOTO® spécial 14 juillet propose :- Un jackpot boosté 13 millions d'€ minimum à partager entre les gagnants du 1rang- 10 gagnants à 20.000€ avec les codes LOTO attribuées (1 grille = 1 code)- La possibilité de participer à la reconstruction de la Cathédrale Notre-Dame (en effet sur les précédents Jackpot Boostés, la part de la FDJ a été reversée à la Fondation du Patrimoine.Pour autant, le prix de la grille n'augmente pas et restera le prix d'une grille classique (seulement 2,20€)En vous inscrivant sur, vous pouvez jouer à tous les jeux FDJ dont les jeux de loterie (Euro Millions, LOTO, Keno Gagnant à Vie).Ce week-end, la FDJ met en jeu :- une cagnotte de 90 M d'€ à EuroMillions de ce vendredi 12 juillet.- 1 million d'euros offert au code MyMillion tiré au sort (1 grille EuroMillions = 1 code attribué).- une cagnotte de 13 M d'€ minimum au LOTO Spécial Mission Patrimoine du dimanche 14 juillet.- 1 million d'euros partagé entre 20 codes tirés au sort (1 grille Super Loto = 1 code attribué).Vous aurez accès auxBonne chance à tous !