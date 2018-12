Euro Millions : 119 millions d'€ à gagner + 20€ de bonus offerts ce vendredi pour la dernière fois

L'Euro Millions de ce 28 décembre 2018 affiche quasiment 120 millions d'euros. C'est aussi la dernière occasion de profiter des 20€ offerts chez FDJ.fr pour un tirage d'EuroMillions

1

109 millions d'€ à gagner ce vendredi !

Vous voulez faire votre grille de l'EuroMillions et récupérer 20€ ?

20€ de bonus offerts jusqu'au 31/12 seulement

Comment obtenir vos 20€

Jouez en ligne ! C'est plus rapide et pratique

Résultats Euro Millions

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dernier tirage de 2018 et dernière occasion d'obtenir 20€ de bienvenue chez FDJ.fr :Laen ceEn cette période de fêtes, gagnez du temps et faites votre grille sur FDJ.fr.Inscrivez-vous en quelques minutes sur FDJ.fr pour avoir le droit :- de tenter de gagner la cagnotte de- de participer à MyMillion (à gagner via MyMillion).- obtenir(voir plus bas).Jusqu'à la fin de l'année 2018, FDJ.fr offre à tous ses nouveaux joueurs unsimplement en vous inscrivant et en jouant 5€ !C'est donc lesde cette promotion plutôt rare de la FDJ.jusqu'à vendredi minuit.- Créez votre compte joueur en quelques minutes.- Effectuez un dépôt et jouez 5€ minimum sur FDJ.fr dans les 2 jours suivant votre inscription sur le même terminal (ordinateur, téléphone mobile ou tablette) qui vous a servi à vous inscrire.- Envoyez une copie de votre pièce d’identité (carte d’identité, passeport, permis de conduire) en cours de validité, lisible et conforme aux informations saisies dans votre compte FDJ® (dans les 7 jours suivant votre inscription).- Si ces conditions sont remplies, vous recevrez 20€ de bonus FDJ sous la forme d'un crédit de jeu versé sur votre compte FDJ® dans un délai de 20 jours environ à compter de la validation de votre pièce d'identité (cet e-crédit est valable 1 mois à compter de son attribution).Pour jouer en ligne aux jeux de la FDJ, il n'y a qu'une seule adresse,, qui est le site officiel de la Française des Jeux et le seul site Internet à permettre aux joueurs de faire leurs grilles d'Euro Millions®, LOTO® et Super LOTO® en quelques clics depuis leur ordinateur.Pas besoin d'aller valider sa grille au tabac et vous allez même pouvoir retirer très rapidement vos gains, sans vous déplacer, en demandant leur virement sur votre compte bancaire.permet aussi d'avoir accès à des bonus et des promotions exclusives et de jouer à toute la gamme des jeux de tirage et de grattage de La Française des Jeux (Goal!®, Millionnaire®, CASH®, Bingo Live!®, le KENO®, etc.).Vous aurez accès auxBonne chance & Bonn fêtes de fin d'année à tous !