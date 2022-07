Euro 2022 : Une finale tout sauf banale

Angleterre-Allemagne, un classique parmi les classiques du football international. Treize ans après la finale de l’Euro 2009 remportée par la Frauen-Nationalmannschaft aux dépens des Three Lionesses, les deux nations se retrouvent à Wembley ce dimanche (18h) pour tenter de décrocher la couronne européenne. Coup de bol, il s’agit-là des deux meilleures équipes du tournoi, de quoi promettre une rencontre de haut vol, ainsi que pas mal de belles perspectives d’avenir pour la discipline.

Voir Wembley et sourire

Le combat continue

On connaît la chanson : le football est un sport qui se joue à onze et à la fin, bla bla bla. En conférence d’avant-match, certains journalistes anglais ressassaient jusqu’à l’écœurement le souvenir de la finale du Mondial 1966 remporté par Geoff Hurst et sa bande contre la RFA aux tirs au but avec, en sous-texte, la question de savoir si ce moment unique dans l’histoire du sport anglais jouait un rôle symbolique sur les 22 actrices de la finale de ce dimanche. Côté allemand, Martina Voss-Tecklenburg répondait poliment oui, sans plus, tout en rappelant qu’elle était née en 1967 et n’avait donc pas vécu le match en question autrement qu’à travers des images d’archives., confirmait l’attaquante Svenja Huth.Fait amusant, une heure plus tard, la capitaine anglaise Leah Williamson répondait exactement la même chose.Une manière déguisée de souligner le côté un peude cette comparaison hors d’âge, d’autant plus que chez les femmes, l’Angleterre et l’Allemagne ont un contentieux bien plus récent : en 2009, les secondes ont tapé les premières en finale de l’Euro finlandais (2-6), remportant ainsi leur septième couronne continentale. Dix ans plus tard, lors d’un amical disputé à Wembley, les Allemandes remettaient ça grâce à un but victorieux de Klara Bühl dans les toutes dernières secondes et ce devant 77 768 spectateurs. C’était alors un record d’affluence pour un match féminin et - presque - sans surprise, il sera battu ce dimanche : 87 000 personnes sont attendues dans le temple du football anglais qui sera complètement sold-out. Au marché noir, les places s’arrachent pour pas moins de 1625 livres sterling et Georgia Stanway a même dû éconduire certains joueurs de la sélection masculine qui tentaient de gratter un précieux sésame :, se marrait la milieue de terrain en conférence de presse.Cette finale entre les deux meilleures écuries de l'Euro 2022 aura donc un petit parfum de revanche. Avec, croit savoir Martina Voss-Tecklenburg, une pression qui sera, eu égard aux attentes liées au fait de disputer un tournoi à domicile, surtout un an après l'échec des garçons face à l'Italie. La sélectionneuse desSarina Wiegman, qui est au passage à 90 minutes de réaliser unhistorique, estime que le public se déplacera pour supporter, sans s'arrêter aux considérations de genre. Kelly Smith, qui menait le front de l’attaque anglaise lors de la finale de 2009, confiait récemment au, qu’elle n’auraitDont celui de la virevoltante Georgia Stanway qui, pour résumer l'état d'esprit de son équipe, racontait la phrase la plus marquante de son tournoi :(Wiegman)L'ambiance risque donc d'être émotionnelle puisque d'un côté comme de l'autre, aucune joueuse n'a jamais disputé un match aussi important dans des conditions aussi dantesques., analysait Leah Williamson.(dimanche)Il faudra donc commencer par affronter la confiance qui habite l’Allemagne, pas forcément favorite depuis un mois, mais qui s’est depuis affirmée comme un rouleau compresseur sur le terrain :, a résumé Martina Voss-Tecklenburg.En attendant, Allemandes et Anglaises s’accordent à dire que le succès populaire de cet Euro (570 000 personnes auront assisté aux 31 rencontres) doit perdurer après la soirée du dimanche 31 juillet et ce, peu importe qui soulèvera le trophée, que ce soit l’Angleterre, pour sa grande première, ou l’Allemagne, pour sa grande neuvième, ce qui, dans les deux cas, sera forcément un peu historique., affirme la vice-capitaine allemande Svenja Huth, de concert avec sa sélectionneuse :De son côté, Leah Williamson apportait de l’eau au moulin de ses futures adversaires, avec lesquelles elle partage une cause commune :En résumé, laque prédisait Martina Voss-Tecklenburg n’a jamais été aussi proche de se réaliser. Et si sur le rectangle vert tout le monde s’accorde à dire qu’elle sera belle et qu’il est impératif qu’elle laisse une trace à l’avenir, il ne faudra cependant pas oublier que l'histoire ne retient que les vainqueurs et que le trophée de la Coupe d’Europe, contrairement aux valeurs communes, ne se partage pas.

Par Julien Duez, à Londres