Mais pourquoi les Français se déplacent aussi peu ?

Alors que Rotherham voit déferler une marée orange désormais indissociable des rencontres des Néerlandaises, les supporters français brillent par leur discrétion. À l'heure d'un France-Pays-Bas décisif dans cet Euro 2022, le match des tribunes semble déjà (ou encore une fois) perdu. On passe ce bagage culturel au scanner.

« Les Néerlandais sont très patriotes et ils aiment le faire savoir. C’est pour ça qu’on s’habille tous en orange. »

Les fameux mauvais élèves de l'Europe

« Les investissements qui sont fait par les autres fédérations, je ne les ai pas vraiment vu du côté de la FFF. J’ai reçu deux-trois mails en amont de la compétition pour nous prévenir qu’il y avait l’Euro féminin à cette date, mais c’est tout. »

Supporter sans soutien

« Les stades en Angleterre ne font pas rêver. On a des Français qui pensaient que les Bleues jouaient à Rotterdam aux Pays-Bas tellement Rotherham, c’est paumé. »

Places de choix

Assis devant sa pinte de Barnsley Bitter au comptoir d’un pub de fans de Sheffield United en face de Bramall Lane, Jimmy attend patiemment le coup d’envoi du match entre la Suisse et les Pays-Bas, décisif pour la qualification en quarts de finale.Volontairement, Jimmy a évité les rencontres des, préférant assister à des matchs de nations continentales. Ce dimanche après-midi, il n’est pas déçu : réunis trois heures avant le coup d’envoi sur Devonshire Green, dans le centre-ville de Sheffield, 1500 supporters néerlandais se chauffent comme à leur habitude. Au menu : musique de kermesse, bière et orange à gogo. Le tout dans une ambiance familiale,, confie une mère de famille venue spécialement depuis Zandvoort. Depuis 2017 et l’Euro organisé aux Pays-Bas, leurs rassemblements pré-match sont devenus des rendez-vous immanquables, pour eux, comme pour les locaux., se souviennent Jack et Mary, un couple de Sheffieldiens., lâchent-ils, fiers d’avoir retenu ce slogan typique des supporters bataves.Eva, une supportrice suissesse qui réside en Angleterre, participe à la fête elle aussi. Elle tient à le souligner : son maillot de la Nati ne lui a valu aucune animosité des. Venue avec un groupe d’amis pour l’occasion, elle regrette que sa fédération n’ait pas autant mis les moyens pour que les Suisses aient également le droit à leur party.. Et voilà : l’argument culturel est lâché., pose ce jeune joueur de grosse caisse, venu avec sa fanfare de Zutphen, à 30 bornes d’Arnhem., analyse-t-il avant de retourner battre la mesure pendant que ses camarades trompettistes entament une reprise de, le tube de KC & The Sunshine Band, sur lequel les supporters chantent le nom de leur numéro 10, Daniëlle van de Donk.À une heure du coup d’envoi, le cortège se met en branle derrière le célèbre bus à impériale orange qui a fait tant parler de lui lors du Mondial 2019. Anglais et Suisses marchent côte à côte au rythme des morceaux de schlager enchaînés par le DJ. Les premiers rangs agitent des drapeaux néerlandais distribués par les organisateurs qui s'assurent pour leur part de la sécurité de la colonne, sous l’œil amusé des Bobbys locaux, lesquels n’ont pas beaucoup de travail à fournir, tant les choses se déroulent sans incident. Propriété du groupe de supporters Oranje Fans, le bus, en circulation depuis 2004 et qui accompagne les féminines depuis 2017, constitue un supplément d’âme aux fan zones qui, elles, sont animées par la fédération, à travers sa branche supporter, baptisée Ons Oranje. Sur son site, on retrouve toutes les informations pratiques à destination des fans, depuis la marche à suivre pour se procurer des billets jusqu’à l’itinéraire de la fan zone au stade. Une page dédiée indique même un numéro WhatsApp pour contacter un interlocuteur en cas de problème. Pratique pour obtenir rapidement de l’aide dans sa langue. En tout cas, une telle organisation donne aux supporters le sentiment d’être partout chez eux.Didier* en serait presque jaloux. Pour ce suiveur, manquer l’Euro en Angleterre n’était pas une option :. Sauf qu’avant le match France-Islande, il est venu seul et a retrouvé des compatriotes une fois sur place. On est donc loin de l’, la folie orange caractéristique des Néerlandais que les Bleues devront aussi affronter ce samedi. Mais pour Didier, rien d’étonnant à cela, puisque la raison est avant tout culturelle., analyse le supporter. Justement du côté des groupes officiels, les fans français regrettent que la FFF n’ait pas pris la compétition à bras-le-corps., relève Guillaume Auprêtre, membre du bureau des Irrésistibles Français (IF).La 3F donnerait-elle dans le service minimum ? Une habitude selon Didier qui se souvient encore du quart de finale de 2017 face à l’Angleterre disputé un dimanche soir à Deventer :, renchérit Richart Farjot, président du groupe de supporters des France Ang’Elles.Sans surprise, Didier estime que le changement doit d’abord venir d’en haut :. Et de citer en exemple les référents-supporters (SLO) qui font le lien entre les fans et les instances, histoire que la fête soit plus belle pour tout le monde. Obligatoires en Ligues 1 et 2 depuis la Loi Larrivé de 2016, ils seraient inexistants en sélection, obligeant ainsi certains supporters à remplir cette tâche bénévolement. Parfois, pour éviter le pire :, se souvient Didier.Les finances, c’est justement l’argument principal des différents groupes de supporters français pour expliquer leur absence en Angleterre à l’occasion de cet Euro. Car outre les questions sanitaires, notamment l’apparition du variant Delta en Angleterre qui a refroidi certains au moment de l’ouverture de la billetterie, et les galères administratives nouvelles liées au Brexit, le fait que les supporters membres de certains groupes doivent assumer individuellement les coûts engendrés par le voyage, sans aide de la fédération, n’a pas aidé à les motiver., explique Guillaume Auprêtre pour les IF.. Même son de cloche du côté des France Ang’elles, pourtant focalisés exclusivement sur les équipes de France féminines., détaille Richard Farjot.Et quant à savoir pourquoi tous les groupes ont privilégié les Coupe du monde masculine et féminine, l’environnement local explique en grande partie l’affaire., juge l’Irrésistible Français.Si le contingent français ne devrait pas être vraiment plus élevé au New York Stadium de Rotherham ce samedi pour le quart de finale des Bleues contre les Pays-Bas, France Ang’elles et IF comptent se déplacer en cas de qualification en demi-finales contre l’Allemagne. Reste à savoir si cela sera suffisant pour que les filles de Corinne Diacre se sentent enfin à domicile.

Par Julien Duez, à Sheffield et Rotherham, et Gabriel Joly

Propos des supporters sur place recueillis par JD, ceux des membres de groupes officiels par GJ.

Photos : JD & Iconsport.

* Le prénom a été modifié à la demande de l’intéressé.