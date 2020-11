Euro 2021 : l’Écosse y croit !

Ce jeudi, au stade de l’Étoile rouge de Belgrade en un match unique de finale de barrage, l’Écosse pourrait se qualifier à l’Euro en battant la Serbie. Les Highlanders seraient de retour en compétition internationale. Une première depuis 1998...

Flower of Scotland...

Objectif Glasgow !

Andrew « Braveheart » Robertson...

Par Chérif Ghemmour

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Au printemps 1998, avant la Coupe du monde, le groupe pop écossais Del Amitri avait cartonné avec « Don't Come Home Too Soon » , un hit marrant qui ressassait la lose proverbiale de l’équipe d’Écosse. Et pour cause : lesse faisaient toujours sortir au premier tour des compétitions internationales ! Et au Mondial 1998, l’Écosse, opposée au Brésil, à la Norvège et au Maroc, gicla de nouveau en poule. C’était pourtant encore le bon temps...Car depuis, lesne se sont plus jamais qualifiés pour un tournoi international et ont même subi une humiliation à l’Euro 2016 en France : tous les pays britanniques y étaient présents (Galles, Angleterre et les deux Irlande). Sauf eux. Et surtout, ce sont les supporters nord-irlandais qui ont ambiancé cet Euro en éclipsant la fabuleuseet à la place du magnifique, on a eu droit à l’atroce. Depuis 1998, le foot écossais de clubs et de sélection poursuit donc une crise attristante qui doit beaucoup aux graves déboires financiers de plusieurs de ses clubs au début des années 2000. Avec en point d’orgue, la rétrogradation en D4 pour motifs fiscaux des Glasgow Rangers en 2012, finalement revenus en Scottish Premier League (SPL) en 2016. Sur le plan européen, les deux rivaux de Glasgow ont maintenu l’illusion en parvenant en finale de C3 (le Celtic en 2003, les Rangers en 2008). Mais la réalité, depuis, est que leur célèbre, derby longtemps très médiatisé, n’intéresse plus grand monde... Depuis une vingtaine d’années, le contingent de joueurs écossais qui peuplaient autrefois les meilleurs clubs de Premier League anglaise s’est rabougri. La raréfaction des talents ainsi que la mondialisation du foot en PL ont privé lede son débouché naturel. Idem pour les coachs, en nombre aux aussi autrefois, tel l’immense Sir Alex à MU, qui ne sont aujourd’hui représentés que par l’unique David Moyes (West Ham)...À la différence du rugby écossais qui a su surmonter son déclin ces dernières années, le foot national n’a plus retrouvé son lustre d’antan. Tout est donc perdu ? Non... Une nouvelle génération formée de jeunes joueurs aux talents divers a su justement requinquer la sélection écossaise en perdition. Ils sont pensionnaires de PL, tels Scott McTominay (MU), Liam Cooper (Leeds), Kieran Tierney (Arsenal), John Mc Ginn (Aston Villa), ou bien de SPL, comme Callum McGregor (Celtic) et Ryan Jack (Rangers). Andrew Robertson (Liverpool) est sans surprise le capitaine et l’âme de cette sélection écossaise qui pourrait disputer un Euro 2021 d’autant plus excitant que Glasgow sera une des 12 villes hôtes du tournoi. Elle offrira son mythique Hampden Park, le stade fétiche des. Tout se jouera donc ce soir à Belgrade... Le 21 mars 2019, la défaite honteuse au Kazakhstan (3-0) pour leur premier match en éliminatoires de l’Euro 2020 condamnait lesà ne plus rien espérer. Leur parcours qualificatif ponctué de raclées infligées par les deux premiers du groupe, Belgique (0-3 et 0-4) et Russie (1-2 et 0-4), les avait ravalés à nouveau à une piteuse troisième place. Or, cette troisième place leur ouvrait une voie subsidiaire vers des barrages, via la fameuse Ligue des nations. Vainqueur du groupe 1 de la Ligue C devant les Titans continentaux que sont l’Albanie et Israël, l’Écosse a pu disputer une première finale de barrage en match unique en retrouvant ces mêmes Israéliens.Le 8 octobre dernier, à l’Hampden Park, au terme d’un pénible 0-0, les locaux l’ont emporté 5-3 aux tirs au but, grâce à un arrêt du gardien vétéran David Marshall (35 ans, Derby County). Un match « pénible » , en effet, vu la qualité moyenne de cette équipe d’Écosse qui joue souvent avec une défense à trois (3-4-1-2, 3-5-2) qu’elle ne maîtrise pas toujours parfaitement. Les trous d’air laissés derrière mettent souvent Marshall à (très bonne) contribution. L’essentiel du jeu reste assez frustre, avec une préparation a minima, et une propension britannique vieillotte à sauter les lignes vers l’avant ou vite écarter sur les côtés (Robertson à gauche, O’Donnell à droite) pour des centres vers des attaquants volontaires, mais limités qui seront très certainement ce soir Lyndon Dykes (QPR) et Oli Mc Burnie (Sheffield United, il joue chaussettes baissées), en l’absence de Ryan Fraser (Newcastle). Avec unpersonnifié par le remuant milieu John Mc Ginn et le charismatique Robertson (il joue pratiquement à tous les postes !), avec la touche technique du bon milieu gaucher Callum McGregor et la sûreté de Marshall, l’équipe calédonienne aura des arguments à faire valoir. D’autant plus que, promue en groupe B de Ligue des nations, elle y accomplit actuellement un très bon parcours en leader (trois victoires contre Tchéquie et Slovaquie). Ceci dit, l’Écosse (45au classement FIFA) n’est pas donnée favorite contre la Serbie. Reste que... Parmi les héritiers de Braveheart, il existe peut-être un nouveau James McFadden capable d’envoyer une mine des 35 mètres en lucarne et qualifier le pays sur un petit 1-0. N’est-ce pas, Mickaël Landreau ?