Eugénie Le Sommer à nouveau élue joueuse de la semaine en NWSL

Bagging Braces Cheers to @ELS_9_FRANCE on taking home another @budweiserusa Player of the Week award pic.twitter.com/ZE1hHR9EWg — National Women’s Soccer League (@NWSL) November 3, 2021

ABC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Quelle génie Le Sommer.L'attaquante des Bleues Eugénie Le Sommer continue de s'amuser dans sa nouvelle équipe de l'OL Reign de Seattle. Prêtée par l'Olympique Lyonnais depuis juin, elle enchaîne les bonnes performances en NWSL, avec 7 buts et 3 passes décisives en 17 matchs. L'attaquante de 32 ans, 175 sélections et 86 buts, a été élue pour la troisième fois meilleure joueuse de la semaine dans le championnat américain. Cette fois-ci, c'est un doublé lors de la victoire 3-0 contre Kansas City qui lui a valu cette distinction. L'OL Reign attend son adversaire en demi-finale de play-offs, à savoir l'équipe qui remportera le match entre Washington Spirit et North Carolina Courage.Boudée par la sélectionneuse Corinne Diacre en équipe de France, la meilleure buteuse des Bleues fait partie de ces joueuses exilées de l'OL, en compagnie de la gardienne Sarah Bouhaddi et de Dzsenifer Marozsan.Elle reste la GOAT du football français.