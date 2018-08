Ethan Ampadu, la suprise de Sarri ?

Recruté l'été dernier en provenance d'Exeter, modeste club de League Two, Ethan Ampadu compte bien faire sa place dans l'effectif pléthorique de Chelsea. Titulaire pour le premier match amical face à Perth Glory en défense centrale, le prodige gallois aurait tapé dans l’œil du professeur Sarri. De quoi en faire un titulaire indiscutable ?

Début en quatrième divison à 15 ans

Une razzia avec l'Academy

Première cape face à la France

Sur la pelouse de l'Optus Stadium face à Perth Glory, alors que Chelsea effectue son premier galop d'essai de la saison, une ressemblance frappe dans la défense à quatre des Blues. Comme si l'oeil y voyait double. Zappacosta et Marcos Alonso occupent les côtés, tandis que dans l'axe David Luiz bouclette aux vents est bien présent. À ses côtés, même touffe façon Bob Marley, un bandeau blanc pour tenir la crinière et un maillot floqué du numéro 44. Sûrement un jeunot présent pour les matchs amicaux et venu combler les absents post Coupe du Monde. Sauf que lui, c'est Ethan Ampadu, 17 piges et probablement une des surprises de la saison. Ce n'est donc peut-être pas anodin si Maurizio Sarri a aligné le longiligne Gallois pour la première de la saison.Mais pour s'imposer, le minot originaire d'Exeter aura fort à faire. Antonio Rüdiger, Andreas Christensen, David Luiz, Kurt Zouma ou encore Gary Cahill, voici la liste des concurrents d'Ethan Ampadu en défense centrale. Et au vu de son aisance balle au pied et de sa maturité à faire pâlir certains trentenaires, cela ne lui fait pas peur. Surtout pour un gamin qui effectue ses premiers pas en League Two à seulement 15 ans et 11 mois, il y a deux ans (il est né en 2000). Des débuts qui forgent, dans l'enfer de la quatrième division du pays.Encore plus précoce, Ampadu avait déjà connu un match avec les professionnels un mois auparavant lors d'un match face à Brendford, lors du premier tour de League Cup, en devenant le plus jeune joueur des Grecians. «» Et pourtant, l'histoire à bel et bien commencé avec une titularisation et une victoire à la clé. Huit matchs et 507 minutes de jeu en League Two dans les jambes suffisent aux recruteurs de Chelsea. Un rêve de gosse pour le premier joueur né au XXI ème siècle à jouer pour les Blues : «» Ca tombe bien, alors.Décidément tout va très vite pour lui. Aussi vite que son acclimatation chez les Blues. Pour sa première saison sur les bords de Fulham Road, Ethan Ampadu étoffe son palmarès, d'abord avec l'Academy. U18 Premier League, U18 Premier League Cup, FA Youth Cup et finale de la Youth League, le Gallois fait des ravages sur les terrains annexes en compagnie d'une autre pépite du club : Callum Hudson-Odoi. C'est donc tout naturellement qu'Antonio Conte lui donne sa chance avec les grands. C'est le 20 septembre 2017 à l’occasion d'un match de League Cup face à Nottingham Forest, en remplacement de Fabregas à la 56minute, au poste de milieu défensif. Trente minutes maîtrisées pour sa première, qui se concluront par une victoire et un triplé de Basthuayi.Trois mois plus tard, face à Bournemouth en quarts de finale de la même compétition, Ampadu est aligné dans une défense à trois aux côtés de Cahill et Rüdiger. De quoi avoir tout à coup les jambes en coton ? Tu parles. Le Baby Blue est élu homme du match avec en prime les félicitations de son coach. Et un taux de passes réussies à 98%. Absent du groupe en finale face à Manchester United, Ethan Ampadu rajoute la League Cup dans son armoire à trophées. Pourtant, la saison dernière, il ne connaîtra qu'à une reprise les joies de la Premier League face à Huddersfield, tout en continuant son apprentissage sur le banc.Des performances qui lui offrent sa première sélection avec le pays de Galles, le 10 novembre dernier au Stade de France face aux Bleus. 26 minutes de bonheur à seulement 17 ans, face aux futurs champions du monde : «» .Membre des sélections U17 (qu'il fréquente à 14 ans) et U19 des Dragons, l'ancien d'Exeter avait honoré sa première cape avec l'Angleterre, en U16, en août 2015 lors d'un match face aux Etats-Unis. Cette saison, le prodige a tout pour taper dans l'oeil de Maurizio Sarri. Et s'il faut se battre, le garçon à déjà de l’expérience. La League Two, ça vous forge un homme.