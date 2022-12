Été 1982 : quand la France perdait deux fois de suite contre la Pologne

Quelques jours après le traumatisme de Séville, la France clôt son Mondial 1982 par une petite finale perdue face à la Pologne (3-2). Un match que tout le monde a oublié, mais qui reste la seule confrontation entre les deux pays en Coupe du monde. Jusqu’à aujourd’hui.

Traumatisés

« On était éliminés, mais aussi traumatisés par Séville. On n'avait qu’une envie, c’était de foutre le camp » .

« On a perdu toute flamme, tout allant, tout élan. On était totalement débranchés du foot. C’est terrible de dire qu’on n’avait pas envie de jouer ce match international, de Coupe du monde, mais c’est le cas. L'électrocardiogramme était plat. »

La flemme

« Boniek, Szarmach... Il y avait des joueurs superbes ! Cette équipe rayonnait, c’était leur période dorée. »

Une valise 4-0, puis quatre ans d'invincibilité

Au bout du fil, Alain Giresse préfère être franc : il n’a que peu de souvenirs du Pologne-France 1982. On parle pourtant d’une rencontre de Coupe du monde, avec à la clé une troisième place historique pour les Bleus en cas de victoire. Sauf que quelques jours après le traumatisme sévillan, la France n’a absolument pas la tête à, raconte Giresse. Michel Hidalgo envoie donc les coiffeurs en première ligne, et les Bleus s’inclinent 3 buts à 2 dans un match que tout le monde a oublié, mais qui reste la dernière (et seule) confrontation Pologne-France en Coupe du monde., se marre René Girard. Et pour cause, l’ancien milieu tricolore a marqué son seul pion en Bleu ce jour-là, malgré la défaite.(Rires.)(Tigana), sourit le champion de France 2012 à la tête du MHSC. Un but qui réactive la mémoire d’Alain Giresse :Ce contexte, c’est celui du traumatisme de Séville. Deux jours plus tôt, les Bleus sont éliminés par la RFA à l’issue de la séance de tirs au but, après avoir mené 3-1 pendant la prolongation. Une élimination cruelle, qui a meurtri le pays, et le vestiaire des hommes d’Hidalgo., confie Giresse.. Mais avant cela, les Bleus doivent décoller pour Alicante, qui accueille la petite finale de ce Mondial 1982. L’occasion de croiser une dernière fois les Allemands dans les couloirs de l’aéroport andalou :, soupire l'actuel sélectionneur du Kosovo.Christian Lopez, entré en jeu après l’attentat de Schumacher sur Battiston, se souvient d'y avoir croisé l’arbitre :Après cet embarquement tumultueux, les Bleus doivent se remettre la tête à l’endroit, avec la troisième place face à la Pologne à jouer. Sauf que personne parmi les titulaires n’a vraiment envie de taper dans un ballon.(Hidalgo), raconte Girard. Mais Michel Hidalgo a beau remuer ciel et terre, les cadres sont abattus., glisse Lopez, entré en jeu dans cette petite finale, pour ce qui sera sa dernière sélection., souffle l’idole de l’ASSE.Giresse, lui, justifie l’abattement qui l’a frappé après Séville :Contraint, Michel Hidalgo aligne donc ses remplaçants., poursuit Girard, illustrant le décalage qui s’est alors instauré entre les titulaires, déconfits, et les remplaçants, tout heureux de jouer ce match.Giresse ajoute :Pourtant, l’affiche de la petite finale est alléchante, face à la Pologne alors en plein âge d’or, déjà troisième du Mondial 1974., insiste Girard, appuyé par Lopez :Mais sur le pré, les Bleus sont aux fraises, malgré l’ouverture du score de Girard et un but d'Alain Couriol. Ils s’inclinent 3-2, sans entrain., soupire Lopez. Plus que du match, Alain Giresse se souvient du retour :Christian Lopez non plus, d’ailleurs :Comme si le sort s'acharnait sur cette équipe de France meurtrie par Séville, un match amical est organisé quelques semaines plus tard, au Parc des Princes, contre... la Pologne. Histoire de bien remuer le couteau dans la plaie. Cette rencontre est organisée au profit de l'UNFP, et n'est pas même pas retransmis à la télévision. Quelque 16 000 spectateurs garnissent les tribunes du Parc des Princes, espérant apercevoir la silhouette de Platini, de Giresse ou de Rocheteau. Tu parles. La plupart des cadres ont, comme un mois plus tôt, déserté, Platini étant déjà à Turin pour la reprise de la Serie A. C'est donc l'occasion de voir des joueurs comme Patrick Delamontagne (3 sélections), Dominique Bijotat (8), Gérard Soler (16) ou encore le regretté Philippe Mahut (9).C'est, disons, une équipe de France A', puisque sont tout de même présents Ettori, Amoros, Janvion, Trésor, Bossis, Tigana, Genghini et Stopyra. Mais visiblement, comme à Alicante, le cœur n'y est pas. Cette fois-ci, les Français se font balayer. Menés 1-0 à la pause par un but de Jalocha, ils explosent en dix minutes en seconde période, en encaissant trois autres buts par Kupcewicz (61, 62) et Buncol (68, sur penalty).0-4, l'addition est salée, et demeure, à ce jour, la plus lourde défaite concédée par les Bleus face à la Pologne. Mais elle marque aussi le début de quelque chose : en effet, après cette défaite concédée au Parc des Princes, la France demeurera invaincue à domicile pendant quatre ans, remportant entre-temps l'Euro 1984 dans ce même Parc des Princes, le 27 juin 1984.

Par Adrien Hémard-Dohain et Léo Tourbe

Tous propos recueillis par A.H-D et L.T.