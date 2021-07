Et soudain, les Français se mirent à aimer la Nazionale

Parmi toutes les inattendues surprises qui ont émaillé cet Euro hors-normes et atypique, un fait mérite d’être souligné : une grande partie de la France, et plus seulement les quelques zélotes habituels (par inclinaison pour un club ou origine patronymique), est tombé en amour devant la sélection italienne. Des plateaux télés aux terrasse des bars, un même élan se manifeste envers nos amis transalpins. Une réalité qui semble battre en brèche des décennies de mépris et de détestation. Autopsie d’une nouvelle bromance.

Orgueil et préjugés

L’Italie, c’est nous

Par Nicolas Kssis Martov

Est-ce si loin ? Berlin. 9 juillet 2006. Les Bleus perdent une seconde étoile qui leur tendait pourtant les bras, suite à la provocation de Materazzi, qui arrive à faire perdre son sang froid à Zinédine Zidane, exclu logiquement. Un coup de boule qui vient rappeler à une génération que finalement l’Italie, bien plus que l’Allemagne, demeure normalement «» , notre croquemitaine, sur le terrain. Auparavant, nos grands-parents et parents avaient subi une longue litanie de défaites contre la Nazionale, conjurée lors d’un match amical en 1982, par la grâce de Michel Platini et Daniel Bravo, ironie de l’immigration.Les Bleus avaient mis fin à la malédiction, et depuis, chaque fois que nous sortions les Azzurri, une forme une peu mesquine de satisfaction envahissait notre orgueil cocardier. Auparavant, les équipes tricolores regardaient les grandes maisons de la Botte empiler les trophées européens et les humilier à l’occasion. Demandez aux Nantais et aux Bordelais, sans parler de la découverte des ultras et parfois de leur violence. Il aura fallu un Séville 82 pour que, par dépit et colère, nous encouragions les partenaires de Dino Zoff face à la Mannschaft. Mais depuis la finale de l'Euro 2000, puis évidemment celle de 2006, toutes les mésaventures italiennes relevaient du soulagement. Accaparés par Knysna, nous n’avions pu célébrer la sortie dès les poules des tenants, ou « imposteurs » , du titre après un nul pathétique contre la Nouvelle-Zélande et une défaite contre la Slovaquie. Mais leur absence en 2018 sonnait comme une revanche sur l’histoire.Derrière cette vision du foot italien, forcement beaucoup de préjugés et en creux, une vision idyllique du nôtre. Une Serie A réduite à l’invention du Catenaccio ou, sous l’ère Berlusconi, à une machine à fric et malversation douteuses (scandales sur les paris, matchs arrangés et dopage). En face, nous étions évidemment la patrie du beau jeu en Europe, quitte à perdre en éternels romantiques du ballon rond. Sans voir à quel point nous nous transformions petit à petit en une Italie bis, pour enfin ramener des titres et de la gloire (et d’un coup, les exigences concernant le foot champagne s'affèssèrent étrangement), avec une défense solide et des génies devant.En 1998, les cadres de l'équipe de France jouaient pratiquement tous en Italie, de Deschamps à Zidane, en passant par Thuram et Desailly. En 2018, le sacre en Russie doit encore beaucoup à Didier Deschamps, certes depuis tombé de son estrade, car «Alors, malgré tout, pourquoi cette pâmoison légèrement amnésique, qui relève aussi du plaisir solitaire par procuration, devant ce onze de rêve emmené par Mancini ? Peut être parce que, depuis 2018, la France s'est trouvé un nouvel "ennemi" : la Belgique. Cette rivalité s’est bâtie sur des aprioris quelque peu différents. D’abord le coté «» des Diables Rouges. Ensuite leur prétention à endossser le rôle des défenseurs du « jeu offensif » contre des Bleus refusant la bataille. Leur statut agace aussi, soi-disant surévalué par un classement FIFA toujours soupçonné de ne pas récompenser les bonnes équipes. La guerre d’égos sur les réseaux sociaux, entre Francophones, s’avère particulièrement cruelle depuis trois ans, et forcément rarement objective de part et d’autre. De même, nous regardons avec une rage contenue nos camarades brittons s’approcher de leur insupportable «» , qui nourrit déjà en rétorsion le rêve d’envahir les îles anglo-normandes et d'annexer la Cornouailles.Peut-être aussi qu'une grande part des Français retrouve dans ces Azzurri le reflet de nos Bleus «» , et du foot que nous les aimions voir prodiguer, du moins tel que nous adorions en parler ensuite. Une équipe soudée, emportée par un destin et une intime conviction qui se lisent dès qu’ils entonnent leur hymne. Une formation au chevet d’un pays qui cherchent à retrouver lui aussi le moral et sa fierté. Une renaissance qui semble aussi correspondre à celle de la Serie A (Inter, Atalanta, etc.) Un goût pour l’attaque et le jeu en permanence. Comme la France autrefois, l’Italie n’était pas attendue. Elle n’a rien à prouver. Elle joue sans avoir peur de perdre, avec le désir de gagner. Le ballon n’est pas une affaire de possession, mais de mouvement. Alors, frustrés par des Bleus dont la maîtrise semblait devoir se résumer à leur sens tactique, malgré le retour d’un Benzema en virtuose, nous voila tous devenus tifosi de la bande de Verratti. Tous Garibaldiens finalement. Garibaldi ce héros de l’unité italienne né à Nice, et revenue se battre aux coté de la France contre l’Allemagne en 1870, avant de soutenir la Commune de Paris.