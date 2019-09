Et si Raphaël Varane n'était pas monté sur le coup franc face à l'Uruguay...

Parce que Raphaël Varane est un héros du monde moderne, Amazon Prime Video sort une série documentaire sur l'emblématique défenseur français. Une perle qui raconte le réel ; ce qui n’empêche pas de fantasmer sur des réalités alternatives, toutes aussi alléchantes. Dans un de ces mondes parallèles, le défenseur français n'est pas monté sur coup franc pour marquer son coup de boule décisif face à l'Uruguay et c'est la Céleste qui est devenue championne du monde. De quoi faire de la patrie de Cavani le pays le plus sexy du foot mondial et inciter Varane à tout plaquer pour signer au Peñarol, à l'été 2018...

Passion céleste

« Gringo, ne t’embête pas avec le sale boulot »

Sauce Varane et visite présidentielle

6 juillet 2018. Le stade de Nijni Novgorod bout d'impatience. Antoine Griezmann s’apprête à botter son coup franc, alors que les joueurs de la sélection uruguayenne s'amassent pour faire front dans leur surface de réparation. Dans ce quart de finale de Coupe du monde, la France défie la Céleste, et Raphaël Varane s'interroge : doit-il monter pour tenter de placer un coup de casque sur coup de pied arrêté ? Difficile de choisir. Finalement, le défenseur madrilène décide de rester sagement dans sa partie de terrain. Mauvais choix ou pas, la France du foot ne le saura jamais. Ce qui est sûr, c'est que les Bleus, finalement éliminés aux tirs au but par l'Uruguay, ne seront pas champions du monde cette année-là. C'est même la Céleste qui remporte le trophée ultime, Luis Suárez trompant le Croate Subašić au terme, encore une fois, d'un finale et d'une séance de tirs au but irrespirable.Dans cette soirée folle, c'est toute la culture uruguayenne qui grimpe alors au top du hip-hop mondial. Partout, les gosses s'arrachent les maillots de Godín, la coupe dreadlocks de Diego Laxalt domine les tendances capillaires, tandis que Disney intègre à son Marvel Cinematic Universe le personnage de, «» . En France, Antoine Griezmann, pas fou, surfe sur la hype en créant carrément son magazine célébrant l'art de vivre à l'uruguayenne,, dont la rédaction en chef est confiée à Carlos Bueno. Et Varane dans tout ça ? Pris par l'enthousiasme général, le défenseur du Real Madrid s'autorise un craquage qui fait chavirer le cœur de l'Uruguay tout entier, en s’engageant sur un coup de tête au Peñarol, à la fin de l'été 2018., assure Varane lors de sa première conférence de presse sud-américaine.» Voilà donc le quadruple vainqueur de la Ligue des champions aligné en défense centrale du club uruguayen le plus titré de l'histoire du pays. «"Gringo, ne t’embête pas avec le sale boulot. Moi et Cristian Rodríguez (le capitaine du club, N.D.L.R.)