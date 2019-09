Et si Raphaël Varane n'avait pas répondu à l'appel de Zidane...

Parce que Raphaël Varane est un héros du monde moderne, Amazon Prime Video sort prochainement une série documentaire sur l'emblématique défenseur français. Une perle qui raconte le réel ; ce qui n’empêche pas de fantasmer sur des réalités alternatives, tout aussi alléchantes. Comme celle qui verrait Varane, alors en pleine préparation du bac à l'été 2011, ignorer les appels du pied de Zidane pour le faire venir au Real, pour à la place devenir une légende du RC Lens. Cap au nord, pour l'éternité.

Une reprise des Corons dans les tuyaux

La seconde chance

Vidéo

Vous pensiez connaître le champion. Découvrez son destin.@RaphaelVarane - Destin de Champion, dès le 23 septembre sur Amazon Prime Video. #DestinDeChampion pic.twitter.com/dgB0BQHNm2 — Prime Video France (@PrimeVideoFR) 11 septembre 2019

Tout cela est donc une fiction, vous l'aurez deviné...

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Début juin 2011. Raphaël Varane étale sa grande carcasse sur la table de la salle 202B du lycée Henri Darras de Liévin, près de Lens. Son professeur de SES déblatère sur Adam Smith et sa foutue main invisible, mais Rapha', lui, est ailleurs. Il s'est dégoté la place que tout le monde convoite, celle où on peut se réchauffer les miches près du radiateur, avec en bonus la fenêtre adjacente, qui permet de regarder les terminales jouer au foot dans la cour de récré. Sauf qu'une sonnerie vient subitement sortir l'adolescent de son petit cocon de félicité. Celle du vibreur de son téléphone. Qui sonne une fois, deux fois, trois fois dans l'heure. Mais Varane ne répondra pas. Pas que ça à faire. Il a la tête au baccalauréat, qu'il passera dans deux semaines, ainsi qu'à sa prochaine saison sur les prés, lui qui, après une première année prometteuse en Ligue 1 avec Lens, est suivi par les plus grands clubs européens. Ce qu'il ne sait pas, c'est que Raphaël Varane vient de mettre un énorme vent à Zinédine Zidane (alors conseiller du président du Real Madrid, Florentino Pérez) qui, vexé comme un poux, ne le rappellera plus. Raphaël Varane ne jouera jamais au Real Madrid. Il va même prendre tout le monde à contre-pied en choisissant de rester au RC Lens, pourtant relégué en Ligue 2 cette année-là. La suite, c'est l'histoire d'un type qui retrouve sa coupe dreadlocks pour le premier match de la saison de Ligue 2 2011-2012, où il est associé à Franck Queudrue, 41 piges, en défense centrale.Sur le terrain, le jeune loup et l'ancien se complètent parfaitement, même si c'est une autre mayonnaise en dehors : «, explique Queudrue.Si le choc générationnel est parfois rude avec certains monuments du vestiaire, Varane n'en devient pas moins la coqueluche du club lensois, à force de repousser les avances des grandes écuries qui tentent de lui faire la cour à chaque cession de marché des transferts. Avec lui derrière, Lens se cale confortablement dans le milieu de tableau de la Ligue 1, porté par ses autresformés au club, Geoffrey Kondogbia, Thorgan Hazard et Samba Sow. «, confie Varane àen 2015.Le 27 avril 2019, Aurier botte même un corner sur les tresses de Varane, dont le but offre à Lens une victoire historique en Coupe de France face au PSG. Bluffé, Zidane, qui vient de reprendre les commandes du Real Madrid, décide de ravaler sa fierté et de retenter le coup avec son coup de cœur de 2011. Encore raté. «» , confiera Varane àdébut juin 2019. Pas grave, l'essentiel est ailleurs : fin août, une statue de Varane est inaugurée à l'entrée de Bollaert en son honneur et il est dans la foulée appelé en équipe de France. Pour sa première sélection, les Bleus domptent l'Albanie 4 buts à 1. Un match où Varane est l'auteur d'une prestation défensive qui frise la perfection, à l'exception d'un but contre son camp complètement surréaliste de 35 mètres qu'il inscrit à Lloris, à la suite d'un dégagement dévissé. Un pion malencontreux, que le principal intéressé décrira par la suite malicieusement comme un «» . Chapeau l'artiste.