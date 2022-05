Et si Mbappé était en train de faire l'erreur de sa carrière ?

En choisissant de prolonger au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a tourné le dos à ce qui semblait être un rêve d’enfant : signer au Real Madrid. Mais au-delà de cette symbolique, c’est surtout l’ambition sportive du Français qui interroge.

« Je voulais aussi sincèrement remercier le Real Madrid »

Par Adel Bentaha

Rester dans sa zone de confort ou briller parmi les plus grands ? Durant plus d’un mois, Kylian Mbappé a fait saliver supporters du PSG et du Real Madrid, au point d’en lasser une bonne partie. Énigme résolue ce samedi quand l'attaquant français a décidé de privilégier la première option. Certainement la décision plus facile à prendre, mais également la plus difficile à comprendre, compte tenu des ambitions supposément affichées par le Bondynois depuis son arrivée dans le bain professionnel.Emmnanuel Macron, Nicolas Sarkozy, JT de TF1 : en parallèle de ce dossier bien trop long, il peut en effet être judicieux de s’interroger sur le poids de Kylian Mbappé dans son propre transfert. Exposé en mondovision depuis l’adolescence et réglé comme une horloge par un entourage méticuleux à l'extrême, l’avant-centre n’a ainsi cessé de voir son image de marque grandir. Au même titre que les enjeux autour de sa personne. Véritable ambassadeur du PSG version Qatar ou inversement, le gamin de 23 ans s’est effectivement retrouvé au centre d’une tornade impossible à maîtriser pour un jeune adulte et au centre de laquelle le « sportif » n’aura que trop rarement été priorisé. Preuve en est, la conférence de presse donnée par l'intéressé ce lundi, témoin de ces discours préparés avec soin, frôlant la dimension politique :Comme Pelé déclaré « trésor national » en 1961, elles semblent loin, les aspirations de ce garçon admiratif de Cristiano Ronaldo sous la tunique blanche.Élément symbole de cet acte manqué avec le Real Madrid : le nouveau contrat paraphé par le Parisien. Une signature jusqu’en 2025 et des émoluments majuscules, notamment en ce qui concerne ces fameux droits à l'image, que la directionne s’est pas résolue à offrir. Et si la rengaine disant queest évidemment et incontestablement vraie, elle aura trouvé sa limite devant l'influence de l'émir Al-Thani et son budget illimité. Un pont d’or inatteignable pour nulle autre institution, à la durée relativement courte et qui interroge sur la visée à plus long terme de Mbappé. Car une fois ces trois ans écoulés, quid de la suite ? Florentino Pérez saura-t—il mettre son orgueil de côté pour effectuer une autre tentative ? Difficile à envisager. Lesde Santiago Bernabéu oublieront-ils leur rancœur afin de se reprendre de passion pour l’ancien Monégasque ? Encore moins. Ou bien, ce dernier acceptera-t-il une énième proposition XXL de la part duqatarien ? De toute évidence, il ne faudrait pas que le mythe de la prison dorée devienne réalité.À défaut de rejoindre un potentiel champion d’Europe et de passer un cap énorme, Kylian Mbappé a donc été dirigé vers le plus accommodant. Sur le terrain d’abord, en étant désigné porte-étendard, légitime, d’un projet en construction, et en dehors, par cet aspect économique dépassant tout entendement. Les données et codes d'une génération de joueurs nourrie au modèle Ronaldo-Messi, symptôme de l'ultra modernisation du football. Des retranchements mis en lumière par le communiqué suivant l’annonce de sa prolongation :Une déclaration énigmatique, à l’image d’un adolescent conscient d’avoir fait une erreur et souhaitant conserver les faveurs de son interlocuteur. Une fenêtre laissée ouverte pour un éventuel feuilleton à prévoir dans trois ans. Pourtant, pas sûr que de l’autre côté des Pyrénées, la patience soit de mise.À vrai dire, à la Maison-Blanche, le renouvellement est entamé depuis près de deux ans maintenant. Porté par l’expérience de la colonne vertébrale Courtois-Alaba-Modrić-Benzema, c’est dans un projet de rajeunissement total qu’aurait pu s’insérer Kylian Mbappé. Ce même joueur pour qui Pérez a choisi de renoncer à Erling Haaland. Une plus-value offensive, à même de compléter la métamorphose de Vinícius Júnior et Rodrygo ou d’être mis dans les meilleures conditions par l’émergence d’Éder Militão, Federico Valverde et Eduardo Camavinga (bientôt Aurélien Tchouaméni). L’individualité finale d’un collectif idéalement rodé et prêt à marquer l'histoire. Pour les, il n’en sera malheureusement rien, et pour Mbappé, guère mieux. Loin de stagner en restant au PSG, le flamboyant attaquant a surtout commis l’erreur de refuser de voir plus grand. Un rêve d’enfant envolé, dicté ni par le cœur, ni par la raison. En attendant 2025.